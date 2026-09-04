Άνοιξαν οι προτάσεις για “Ancient Messene Encounters” 2027

Η πρόσκληση εντάσσεται στον έγκαιρο καλλιτεχνικό και οργανωτικό σχεδιασμό της διοργάνωσης, καθώς και στην προετοιμασία του φακέλου για την επιχορήγησή της από το υπουργείο Πολιτισμού. Κεντρική θεματική των «Συναντήσεων» για το 2027 είναι «Η πόλη των ανθρώπων – The city of people», με επίκεντρο τον άνθρωπο που έζησε στην αρχαία πόλη. Η θεματική επιχειρεί να αναδείξει πλευρές της καθημερινής ζωής, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού, της τέχνης και της δημόσιας ζωής των κατοίκων της Αρχαίας Μεσσήνης, δημιουργώντας παράλληλα έναν διάλογο με τον σύγχρονο άνθρωπο και τη σημερινή πόλη. Στο πλαίσιο αυτό, προτάσεις μπορούν να αφορούν διαφορετικές μορφές πολιτιστικής έκφρασης, όπως το θέατρο, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση, η γαστρονομία, η παιδική δημιουργία, η προφορική ιστορία και οι ψηφιακές εφαρμογές. Οι δράσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στην Αρχαία Μεσσήνη και στη Μεσσήνη, περίπου από τις 17 έως τις 27 Αυγούστου 2027. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τίτλο και αναλυτική περιγραφή της δράσης, διάρκεια, αριθμό και ιδιότητα συμμετεχόντων, τεχνικές απαιτήσεις, συνολικό κόστος, αμοιβές συμμετεχόντων, αναλυτικά για κάθε συμμετέχοντα και τυχόν ειδικές ανάγκες. Η υποβολή προτάσεων γίνεται στο fousianis@gmail.com. Η υποβολή δεν συνεπάγεται αυτόματα την ένταξη μιας δράσης στο τελικό πρόγραμμα.