Aφήγηση διηγήματος του Γεωργίου Βιζυηνού στη Μεγαλόπολη

Τη μουσική αφήγηση του αριστουργηματικού διηγήματος του Γεωργίου Βιζυηνού «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον», με τον ηθοποιό Γιώργο Μπινιάρη, παρουσιάζει η Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 μ.μ., στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγαλόπολης.

Μέσα από την αφήγηση του έργου και με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής από τους μουσικούς Δάφνη Μπινιάρη και Κώστα Σιάγα, το κοινό θα ταξιδέψει στον ποιητικό κόσμο του Βιζυηνού, σε μια παράσταση που αναδεικνύει τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας, της μνήμης και της προφορικής αφήγησης.

«Το παραμύθι του ραφτόπουλου και της χρυσόμαλλης νεράιδας, καθώς και η συγκινητική σχέση του παππού με τον εγγονό, ξυπνούν σε όλους μας οικείες μνήμες και μας ταξιδεύουν στον γλωσσικό πλούτο του Γεωργίου Βιζυηνού. Σας προσκαλούμε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη λογοτεχνία, μουσική και συγκίνηση», αναφέρει το κάλεσμα της ομάδας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Γιώργος Μπινιάρης γεννήθηκε στην Αρχαία Κόρινθο και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου. Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου, καθώς και με πολλά αθηναϊκά και περιφερειακά θέατρα και σημαντικούς σκηνοθέτες, όπως ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Νίκος Καραθάνος, ο Στάθης Λιβαθινός, ο Δημήτρης Τάρλοου και ο Νικήτας Μιλιβόγεβιτς. Έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις αρχαίου δράματος, καθώς και έργων του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.