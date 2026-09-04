Την Κυριακή η Γιορτή Σταφυλιού και Μούστου

Το Μουζάκι είναι ένα χωριό που φημίζεται για τα εξαιρετικής ποιότητας κρασιά που παράγει, χάρη στο ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής. Παράλληλα, διαθέτει δραστήριους κατοίκους, με αγάπη για τον τόπο, τον πολιτισμό και την παράδοση, αλλά και διάθεση για εξωστρέφεια και τη διοργάνωση δράσεων που αναδεικνύουν την τοπική ταυτότητα. Η φετινή γιορτή πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Τριφυλίας, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής και χορευτικού τμήματος υπό την καθοδήγηση του Αλέξανδρου Πανταζόπουλου. Στην εκδήλωση συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, ο Μορφωτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βάλτας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φλόκας «Ο Αγιος Δημήτριος ο Νεομάρτυρας», ο Σύλλογος Γυναικών Μεταμόρφωσης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μυρσινοχωρίου.

Στη διοργάνωση συμβάλλουν, με την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, το οινοποιείο «Νέστωρ» του Σπύρου Λαφαζάνη, το Κτήμα Δερέσκου, το οινοποιείο Δημητρίου Παναγιωτόπουλου, το οινοποιείο Πατσούρος και η οινοποιία Ψαρούλη, καθώς και το ελαιοτριβείο Γεωργίου Καραμπότσου και η μονάδα άρτου-ζαχαροπλαστικής Κανoνιέρη.

Εκεί οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά εδέσματα με βάση το σταφύλι, τη σταφίδα και το πετιμέζι, γνωρίζοντας παράλληλα τη διατροφική αξία αυτών των παραδοσιακών προϊόντων.