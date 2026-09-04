Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών: Παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Τζανάκου

Το βιβλίο του Νίκου Τζανάκου «Τα σιντριβάνια των Φιλιατρών και ο Εμπεδοκλής» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Το Δόντι», θα παρουσιάσει ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της πολιτιστικής διαδρομής του.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Φιλιατρά, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Βλαχέρνας στις 20.30.

Η μελέτη του Νίκου Τζανάκου για τα σιντριβάνια των Φιλιατρών είναι ένα υπόδειγμα ιστοριογραφίας πόλης, όπου η τεκμηρίωση συναντά την ερμηνεία και η λεπτομέρεια μεταμορφώνεται σε πολιτισμικό αφήγημα. Μέσα από αρχειακές μαρτυρίες, δημοσιεύματα της εποχής, καταλόγους χυτηρίων και τοπική μνήμη, ο συγγραφέας ανοίγει μια πανοραμική θέα στον «πολιτισμό της σταφίδας» που τον 19ο αιώνα μετέτρεψε τα Φιλιατρά σε ακμαίο, εξωστρεφές αστικό κέντρο.

Η έρευνα του Νίκου Τζανάκου δεν στέκεται στα γενικά αλλά καταδύεται στα συγκεκριμένα: ονοματολογία δημάρχων και θητειών, αστικές παρεμβάσεις, διαδρομές εμπορίου, ρυθμοί και ήθη καθημερινότητας. Με προσοχή παρακολουθεί την περίοδο 1866–1890, όταν οι δημοτικές αρχές, με εναλλαγές στην ηγεσία, σχεδίασαν και υλοποίησαν έργα που σφράγισαν την ταυτότητα της πόλης. Σε αυτή τη συνέχεια εντάσσει την παραγγελία και την τοποθέτηση των δύο μνημειακών σιντριβανιών (1881–1883), συνολικού κόστους 60.000 δραχμών, στην πλατεία Καποδιστρίου και στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, μια τολμηρή και ακριβή επιλογή για τα μέτρα μιας μικρής πόλης.

Τα σιντριβάνια των Φιλιατρών δεν είναι μόνο μνημεία. Είναι ιστορία, φιλοσοφία, τέχνη και αυτογνωσία μαζί. Και χάρη σε αυτή τη μελέτη, τα βλέπουμε πια με άλλα μάτια.