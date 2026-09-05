Kalamata Unfold Festival: Δύο ημέρες τέχνης, μνήμης και πολιτισμικής ανταλλαγής

Σημείο συνάντησης καλλιτεχνών από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς θα γίνει η Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο, μέσα από το Kalamata Unfold Festival, μια διήμερη καλλιτεχνική δράση που αναπτύσσεται στο Ιστορικό Κέντρο και την Κεντρική Αγορά της πόλης.

Με θεματικό άξονα τη συλλογική μνήμη, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη σύνδεση, το φεστιβάλ φέρνει σε επαφή Ευρωπαίους καλλιτέχνες με την τοπική κοινότητα, δημιουργώντας έναν διάλογο που αξιοποιεί τη μουσική, την performance και τον κινηματογράφο ως μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.

Η αυλαία ανοίγει σήμερα Σάββατο στις 10.30 π.μ., στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, με την Katarina Rankovic, μουσικό και performer από τη Σερβία, να γίνεται για μία ημέρα μέρος της καθημερινότητας της Αγοράς. Μέσα από την προφορική αφήγηση και το τραγούδι επιχειρεί να δημιουργήσει δεσμούς με τους ανθρώπους που συναντά, ξεπερνώντας τα όρια της γλώσσας και της διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Σημαντικό στοιχείο της δράσης αποτελεί το φόρεμά της, το οποίο μετατρέπεται σε ένα ιδιαίτερο «κοινωνικό καλάθι», μέσα από το οποίο ανταλλάσσονται προϊόντα αλλά και σκέψεις με τους περαστικούς.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 8.30 μ.μ., όταν ο πεζόδρομος μπροστά από το doc cafe, στην Κουτσομητοπούλου 6, θα μεταμορφωθεί σε υπαίθριο κινηματογράφο. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ταινίες και ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που προσεγγίζουν τη συλλογική μνήμη μέσα από καθημερινά αντικείμενα, παραδόσεις και τοπόσημα, διερευνώντας παράλληλα τη σχέση ανάμεσα στον τόπο, την ταυτότητα και την αίσθηση του ανήκειν. Στην προβολή συμμετέχουν έργα από το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και το Balkans Beyond Borders Short Film Festival.

Το διήμερο ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή στις 8.30 μ.μ., μπροστά από την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, με μια συναυλία αφιερωμένη στο περιβάλλον, την ειρήνη και την αλληλεγγύη. Η Zabya Abo Aljadayel, με καταγωγή από τη Συρία και έδρα την Πορτογαλία, και η Katarina Rankovic από τη Σερβία συναντούν μουσικούς της Καλαμάτας σε μια μουσική σύμπραξη διαφορετικών παραδόσεων και πολιτισμικών αναφορών.

Στο πρόγραμμα συναντώνται παραδοσιακά ελληνικά και ανατολίτικα τραγούδια με πορτογαλικά Fado, σε διασκευές που συνδυάζουν ελληνικούς, αγγλικούς, πορτογαλικούς και αραβικούς στίχους. Στη μουσική συνάντηση συμμετέχουν επίσης το Ανατολικό Καραβάνι, η Γωγώ Μπατσικούρα στο σάζι, τα κρουστά και τη φωνή, ο Δημήτρης Σουρέας στα κρουστά, η Ελένη Περτσελάκη στο βιολί και τη φωνή, η Σωτηρία Παππά στο κανονάκι και ο Νικόλας Παλαιολόγος στο ούτι.

Το Kalamata Unfold Festival αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού έργου UNFOLD, το οποίο προσεγγίζει τον δημόσιο χώρο ως κοινό πολιτιστικό αγαθό και επιδιώκει να φέρει την τέχνη έξω από τα στενά όρια των θεσμικών χώρων, εντάσσοντάς την στην καθημερινή ζωή των πόλεων. Σε αυτή τη λογική, δρόμοι, αγορές και δημόσια σημεία μετατρέπονται σε ζωντανές πλατφόρμες συνάντησης, όπου διαφορετικές φωνές και εμπειρίες μπορούν να συνυπάρξουν και να διαμορφώσουν νέες κοινές αφηγήσεις.

Η Καλαμάτα αποτελεί την πρώτη από τις τρεις στάσεις του UNFOLD στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2026, με το πρόγραμμα να συνεχίζεται σε Κοζάνη και Αθήνα.

Το UNFOLD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τους οργανισμούς Klara i Rosa από τη Σερβία, Iminente από την Πορτογαλία και Balkans Beyond Borders από την Ελλάδα. Το Kalamata Unfold Festival συνδιοργανώνεται από το Balkans Beyond Borders, στο πλαίσιο του Unfold Project, και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας.

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και την υποστήριξη της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.