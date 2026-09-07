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Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2026 20:53

Με επιτυχία και κατάνυξη ολοκληρώθηκε το πανηγύρι στα Πηγάδια Ταϋγέτου (φωτογραφίες)

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Με επιτυχία και κατάνυξη ολοκληρώθηκε το πανηγύρι στα Πηγάδια Ταϋγέτου (φωτογραφίες)

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Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και μέσα σε ατμόσφαιρα κατάνυξης αλλά και παραδοσιακού γλεντιού πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο διήμερο πανηγύρι στα Πηγάδια Ταϋγέτου, το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου με το παραδοσιακό γλέντι, όπου ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν για να διασκεδάσουν υπό τους ήχους της δημοτικής μουσικής, απολαμβάνοντας τη μοναδική φιλοξενία και το σπάνιο φυσικό τοπίο της περιοχής.

Το πρωί της Κυριακής το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στον ιστορικό ναό του χωριού, όπου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία με την παρουσία πλήθους πιστών που ανέβηκαν στον Ταΰγετο για να τιμήσουν τη γιορτή και να λάβουν μέρος στις θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Το «παρών» έδωσαν κάτοικοι της γύρω περιοχής, ομογενείς αλλά και λάτρεις του βουνού, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τη επόμενη χρονιά.

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Κατηγορία Εκδηλώσεις
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