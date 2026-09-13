“Παπαδοπούλειον”: Δράση ενημέρωσης για άνοια και νόσο αλτσχάιμερ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ στις 21 Σεπτεμβρίου η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Παπαδοπούλειον” διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δράση ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την άνοια και τη νόσο αλτσχάιμερ, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η δράση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, άτομα άνω των 60 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τεστ μνήμης και εκτίμηση της νοητικής κατάστασης από το Τμήμα Ψυχολογίας-Νευροψυχολογίας.

Παράλληλα, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας θα πραγματοποιεί αξιολόγηση λειτουργικότητας και ισορροπίας, ενώ η κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος Πηνελόπη Δουβόγιαννη θα παρέχει διατροφικές οδηγίες για την πρόληψη και την ενίσχυση της εγκεφαλικής υγείας.

Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και συμβουλευτική σε οικογένειες και φροντιστές, ενώ οι συμμετέχοντες θα λάβουν χρήσιμο έντυπο υλικό, όπως ασκησιολόγιο νοητικής ενδυνάμωσης και φυσικής δραστηριότητας και διατροφικές οδηγίες.

Με αυτή την πρωτοβουλία το “Παπαδοπούλειον” επιδιώκει να ενισχύσει την ενημέρωση για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες και να ενθαρρύνουμε την πρόληψη μέσω έγκαιρης ανίχνευσης πιθανών συμπτωμάτων και να υποστηρίξει την ψυχική υγεία και ευημερία του πληθυσμού άνω των 64 ετών, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να αξιολογήσουν την υγεία του εγκεφάλου τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, οι θέσεις περιορισμένες και οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2721060361 ώστε να κλείσουν έγκαιρα το ραντεβού τους, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, όπου και θα υπάρχει λίστα για τα ραντεβού.

Η δράση πραγματοποιείται με την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.