Νεκρός 15χρονος στην Καρίτσα Αγιάς: Μετά από 56 λεπτά έφτασε το ασθενοφόρο από Λάρισα (βίντεο)

Ο άτυχος 15χρονος έχασε τις αισθήσεις του χθες το βράδυ και κατέρρευσε, ενώ οι όποιες προσπάθειες έγιναν για να επανέλθει δεν έφεραν αποτέλεσμα. Από την κλήση που έγινε στο ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ότι τα διαθέσιμα ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας στην Αγιά και τους Γόννους δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το συγκεκριμένο περιστατικό γιατί εκτελούσαν διακομιδές περιστατικών με αποτέλεσμα να σπεύσει ασθενοφόρο από τη Λάρισα.Όταν έφτασε το πλήρωμα του ασθενοφόρου από τη Λάρισα ήταν αργά για τον 15χρονο.

Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας

Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρεται με ανακοίνωση της και η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας, η οποία επισημαίνει τα εξής: «τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσα (απόσταση Λάρισας – Κάρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς – Καρίτσας 50 λεπτά και Γόννων – Καρίτσας 47 λεπτά) τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστατικών προς Π.Γ.Ν. Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50 παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθη στο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του».

Πηγή: ertnews.gr