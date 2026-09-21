Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο φονικός καβγάς για τις ξαπλώστρες (βίντεο)

Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής σε παραθαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από άγριο καβγά.

Συγκεκριμένα, ο 82χρονος υπέστη ανακοπή έπειτα από συμπλοκή με έναν 76χρονο και την 21χρονη σύντροφό του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10 το πρωί της Κυριακής, όταν οι δύο ηλικιωμένοι, διαπληκτίστηκαν έντονα για μια ξαπλώστρα.

Πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι οποίες βασίζονται σε μαρτυρίες, ανέφεραν πως ο 82χρονος φέρεται να ξεκίνησε τον καβγά, χειροδικώντας, με τον 76χρονο και την 21χρονη, η οποία βρισκόταν μαζί του στην παραλία, να ανταποδίδουν τα χτυπήματα.

Ο 82χρονος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Ο 76χρονος συνελήφθη για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και αρχικά η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη. Ωστόσο, η νεαρή γυναίκα συνελήφθη εκ νέου και αναμένεται να κατηγορηθεί για συνέργεια.

“Γύρω στις 9 και τόσο ακούσαμε ουρλιαχτά. Τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε μια γυναίκα και δύο άντρες να τσακώνονται, να γίνεται χαμός. Έπεσαν καμία δεκαριά άτομα να τους χωρίσουν αλλά ήταν τέτοια η ένταση που δεν γινόταν”, είπε στην ΕΡΤ αυτόπτης μάρτυρας.

Έτερος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα αντιλήφθηκε.

Όπως ανέφερε, είχε φτάσει στην Ακτή Βουλιαγμένης περίπου στις 8:30 το πρωί. Λίγο πριν από τις 10, άκουσε μαζί με άλλους λουόμενους «ουρλιαχτά και φωνές» και έσπευσε προς το σημείο.

«Τρέξαμε αμέσως να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μία συμπλοκή, μία νεαρή κυρία, έναν κύριο κι έναν άλλον κύριο να διαπληκτίζονται», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η ένταση είχε ξεκινήσει από διαφωνία για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα. Ο 82χρονος φέρεται να υποστήριζε ότι είχε κρατήσει τις θέσεις νωρίτερα και ότι οι υπόλοιποι δεν είχαν δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουν.

Ο αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ότι, όταν έφτασε στο σημείο, ο 82χρονος είχε ήδη χαστουκίσει τη νεαρή γυναίκα.

«Εκείνη τη στιγμή δεν είχε έρθει πολύς κόσμος. Μετά τις 10-11 βούλιαξε η πλαζ. Ήταν άδεια ακόμα, υπήρχαν ξαπλώστρες», ανέφερε, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε.

Ο ίδιος θυμάται τον 82χρονο να φωνάζει προς τη νεαρή γυναίκα και να επικαλείται την ιδιότητά του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι «ναύαρχος» και ζητώντας σεβασμό. Παράλληλα, σύμφωνα με τη μαρτυρία, η νεαρή γυναίκα αντέδρασε έντονα μετά το χαστούκι και στη συνέχεια παρενέβη και ο 76χρονος.

Ο ίδιος είπε, ότι ο 76χρονος δεν χτύπησε τον 82χρονο αλλά τον απώθησε και προσπάθησε να απομακρύνει τη γυναίκα.

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας, ο 82χρονος κατέρρευσε και έπεσε στο έδαφος. Αμέσως κινητοποιήθηκαν εργαζόμενοι της Ακτής Βουλιαγμένης, ενώ στο σημείο έσπευσαν νοσηλεύτρια, γιατρός και ναυαγοσώστης, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

«Του κάνανε μαλάξεις μέχρι κάποια στιγμή που δεν ανέπνεε ο άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι κάποια στιγμή ο ηλικιωμένος άρχισε και πάλι να αναπνέει, προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Λίγες ώρες αργότερα, όπως είπε, ενημερώθηκε ότι ο 82χρονος δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Πηγή: news247.gr