Στην Καλαμάτα το DEAFestival 2026 - Δύο ημέρες αφιερωμένες στην κοινότητα των κωφών και βαρηκόων

Η Καλαμάτα υποδέχεται το DEAFestival 2026, έναν καθιερωμένο θεσμό αφιερωμένο στην κοινότητα των κωφών και βαρηκόων, το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Τη διοργάνωση αναλαμβάνει ο Επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κωφών Βαρηκόων Μεσσηνίας, σε συνδιοργάνωση με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), τον Δήμο Καλαμάτας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το DEAFestival έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της ταυτότητας, του πολιτισμού και της δημιουργικής έκφρασης της κοινότητας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την ισότητα και την καθολική προσβασιμότητα.

Μέσα από πολιτιστικές, ενημερωτικές και διαδραστικές δράσεις, η διοργάνωση επιδιώκει να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο γύρω από τα δικαιώματα των Κωφών ατόμων και τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Κωφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (WFD), με κεντρικό μήνυμα το «Declaring Deaf People’s Human Rights», φέρνοντας στο προσκήνιο την αναγνώριση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κωφών.

Το πρόγραμμα του διημέρου περιλαμβάνει καλλιτεχνικές παραστάσεις με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, θεατρικά και μουσικά δρώμενα, ενημερωτικά εργαστήρια και ομιλίες γύρω από την προσβασιμότητα και την κοινωνική ενδυνάμωση, καθώς και δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες, εκθεσιακά περίπτερα και διαδραστικές δράσεις.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε για την παρουσίαση της διοργάνωσης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και του Συλλόγου αναφέρθηκαν στη σημασία του φεστιβάλ, αλλά και στην ανάγκη να γίνουν ουσιαστικότερα βήματα προς την κατεύθυνση της ισότιμης συμμετοχής των κωφών και βαρηκόων στην καθημερινή ζωή.

Η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Μαρία Οικονομάκου έκανε λόγο για μια σημαντική γιορτή συμπερίληψης, πολιτισμού και ισότιμης συμμετοχής, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης ανάλογων πρωτοβουλιών.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στον σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των κωφών και βαρηκόων, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό, στην ενημέρωση και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή αποτελεί δικαίωμα όλων.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας προς τις προσπάθειες και τις δράσεις του Επιμορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κωφών Βαρηκόων Μεσσηνίας.

Όπως σημείωσε, για τον Δήμο αποτελεί υποχρέωση να βρίσκεται αρωγός και συμπαραστάτης σε τέτοιες πρωτοβουλίες, ενώ απηύθυνε κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες να δώσουν το «παρών» στο φεστιβάλ, προκειμένου να γίνει ευρύτερα κατανοητό ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και ισότιμο μερίδιο στην κοινωνία.

Ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Κριτσωτάκης τόνισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας επιδιώκει μια πόλη ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους, μια πόλη που δεν δημιουργεί εμπόδια αλλά προσπαθεί να τα καταργεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας ξεκινούν από τα παιδιά και τα σχολεία, καθώς εκεί διαμορφώνεται η κοινωνία του μέλλοντος.

Όπως ανέφερε, το φεστιβάλ αποτελεί μια ευκαιρία να ανοίξει η συζήτηση γύρω από κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο: το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην ισότιμη συμμετοχή στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στην καθημερινότητα.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κωφών Βαρηκόων Μεσσηνίας, Παναγιώτης Τζιάκας, τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Καλαμάτα ένα τόσο σημαντικό φεστιβάλ αφιερωμένο στην κοινότητα των κωφών.

Όπως σημείωσε, η διοργάνωση δίνει στον Σύλλογο την ευκαιρία να ανοίξει ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές του προς την τοπική κοινωνία, ενώ για δύο ημέρες η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε επίκεντρο πολιτισμού, επικοινωνίας, δημιουργίας και συμμετοχής.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο μήνυμα της φετινής διοργάνωσης, το οποίο βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα των κωφών ατόμων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το φεστιβάλ αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, καλώντας τον κόσμο να γνωρίσει καλύτερα την κοινότητα, να έρθει σε επαφή μαζί της και να συμμετάσχει στις δράσεις του διημέρου.

Εξέφρασε, τέλος, την επιθυμία η Καλαμάτα να εξελιχθεί σε έναν τόπο όπου η διαφορετικότητα δεν θα αποτελεί εμπόδιο στη συμμετοχή.

ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΙ ΚΩΦΟΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε ερώτηση της «Ε» σχετικά με το κατά πόσο ένα κωφό άτομο μπορεί σήμερα να εξυπηρετηθεί αυτόνομα σε μια δημόσια υπηρεσία της Καλαμάτας, όπως για παράδειγμα στον Δήμο, από τον Παναγιώτη Τζιάκα επισημάνθηκε ότι η δυνατότητα αυτή στην πράξη δεν υπάρχει, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Με τα σημερινά δεδομένα, ένα κωφό άτομο που χρειάζεται να συναλλαγεί με μια δημόσια υπηρεσία είναι συχνά αναγκασμένο είτε να συνοδεύεται από κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο είτε να αναλαμβάνει το κόστος διερμηνέα.

Αντίστοιχες δυσκολίες, όπως τονίστηκε, συναντώνται και στις υπηρεσίες υγείας και στα νοσοκομεία.

Το συγκεκριμένο ζήτημα ανέδειξε με τον πιο πρακτικό τρόπο την απόσταση που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στη θεωρητική αναγνώριση της ισότιμης πρόσβασης και στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι κωφοί πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Η Φιλίτσα Φωτοπούλου, μέλος του Σωματείου Κωφών και εθελόντρια, επεσήμανε ότι πρόκειται για μια διοργάνωση με παγκόσμιο χαρακτήρα, αφιερωμένη στην Εβδομάδα Κωφών.

Όπως ανέφερε, στην Καλαμάτα αναμένεται να βρεθούν για το διήμερο άτομα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και μέλη της κοινότητας των κωφών.