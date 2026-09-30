Με πλούσιο πρόγραμμα ξεκινά το “3ο Kardamili Art Doc Festival”

Πρεμιέρα σήμερα στις 6 μ.μ. για το 3ο Kardamili Art Doc Festival, που θα διαρκέσει έως τις 4 Οκτωβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καρδαμύλης, με προβολές ντοκιμαντέρ, εικαστικές εκθέσεις, μουσική, χορό, συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια. Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με την τελετή έναρξης και τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής «Ο τόπος ανάμεσα», με έργα της Μαρίας Γιαννακάκη, της Χρύσας Βέργη και του Μανώλη Χάρου, η οποία θα φιλοξενείται στο Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης. Ακολουθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ «Earth Protectors – Προστάτες της Γης» της Anne de Carbuccia, που γυρίστηκε σε διάστημα δέκα ετών σε ευάλωτα σημεία του πλανήτη. Η βραδιά ολοκληρώνεται με βαλκανική μουσική από τους Buren Band, με τους Isabel Sokol-Oxman (βιολί, γκαντούλκα, τραγούδι), Akram Chaïb (κλαρίνο), Aydın Çıracıoğlu (ακορντεόν) και Στρατή Σκουρκέα (νταούλι, νταρμπούκα).

Το φεστιβάλ διοργανώνουν το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και ο Δήμος Δυτικής Μάνης, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

Για τη διευκόλυνση του κοινού της Καλαμάτας, τα ΚΤΕΛ Μεσσηνίας θα έχουν έκτακτα δρομολόγια: Τετάρτη 30/9 και Παρασκευή 2/10: αναχώρηση από το ΚΤΕΛ Καλαμάτας για Καρδαμύλη στις 5 μ.μ. , ενώ το Σάββατο 3/10: αναχώρηση στις 6 μ.μ. Η επιστροφή στην Καλαμάτα θα γίνεται μετά το τέλος των εκδηλώσεων, στις 11.30 μ.μ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι παράλληλες δράσεις στο kardamiliartdocfestival.com