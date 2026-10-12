Με συμμετοχή νέων η παρουσίαση του βιβλίου «Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ;» στην Καλαμάτα

Με τη συμμετοχή νέων πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στον Πολυχώρο Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο – Γ. Βουβαλέας», στην Καλαμάτα, η παρουσίαση του βιβλίου «Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ;» του Ιβάν Μιχαΐλοβιτς Μάισκι.

Την εκδήλωση άνοιξε η Κωνσταντίνα Μανιάτη, μέλος του Συμβουλίου Περιοχής της ΚΝΕ, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη οργανωμένης πάλης ενάντια στον φασισμό.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Νίκος Καραγιάννης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και επικεφαλής της Ιδεολογικής Επιτροπής του ΚΣ, ο οποίος παρουσίασε βασικές πτυχές του βιβλίου. Κατά την τοποθέτησή του, στάθηκε ιδιαίτερα στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη του έργου, αναφορικά με τη στάση των κομμουνιστών απέναντι στα λεγόμενα αντιφασιστικά μέτωπα, τα οποία, σύμφωνα με την προσέγγιση που ανέπτυξε, προωθούνται από την αστική τάξη με πρόσχημα την αντιμετώπιση του φασισμού.

Στο μεταξύ, οι δραστηριότητες του Πολυχώρου Δημιουργίας «Μικρόβιο – Γιώργος Βουβαλέας» κορυφώνονται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 8.30 μ.μ. με συναυλία του μαθητικού συγκροτήματος Surf in Black, ενώ στις 9 μ.μ. θα ακολουθήσει συγκέντρωση με κεντρικό ομιλητή τον Θοδωρή Κωτσαντή, Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 μ.μ. με μουσικό αφιέρωμα από την Ορχήστρα του «Μικροβίου».