Καλαμάτα: Την Τετάρτη η παρουσίαση βιβλίου για τον Δημήτρη Μανιατάκη

Το βιβλίο «Δημήτρης Μανιατάκης: Οραμα, Επιχειρηματικότητα, Αξιοκρατία», των Αθανασίου Παπανδρόπουλου και Κώστα Χριστίδη, παρουσιάζουν αύριο Τετάρτη, στις 7 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, το Μανιατάκειον Ιδρυμα και το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις».

Το βιβλίο θα προλογίσουν ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Γ΄ Σαββάτος, ο πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Γεώργιος Μέργος. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Σταματία - Δήμητρα Δημοπούλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ

Όταν οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ιστορική αποτύπωση του έργου ενός επιχειρηματία όπως ο Δημήτρης Μανιατάκης, αυτό οφειλόταν στην πεποίθησή τους ότι ο άνθρωπος που δραστηριοποιήθηκε στην εταιρεία ICAP περί τα 40 χρόνια και που διέπρεψε ως επικεφαλής της ΔΕΗ για κάποιο άλλο διάστημα, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα δημιουργικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Και αυτή του η διάσταση δεν έγκειται μόνον στα πεπραγμένα του στο επιχειρηματικό πεδίο, αλλά και σε αυτά που προέβλεψε για το μέλλον, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της επιχειρηματικής δράσης με τον πολιτισμό...

… Ο Δημήτρης Μανιατάκης έχει τύχει πολλών διακρίσεων και βραβεύσεων, με κυριότερη αυτή του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας Sergio Matarella, όταν του απονεμήθηκε, το 2020, το Διάσημο του Τάγματος της Τιμής της Ιταλικής Δημοκρατίας “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia” για το πολιτιστικό και κοινωνικό του έργο. Είναι επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Kingston, ενός από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, έχει βραβευθεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) για την προσφορά του στην οικονομική πανεπιστημιακή κοινότητα και στην έρευνα αγοράς καθώς και από το New York College, με την ύψιστη τιμητική διάκριση του ακαδημαϊκού συμβουλίου του, που δίδεται σε κορυφαίες προσωπικότητες που διακρίνονται στον τομέα τους διεθνώς…

… Η ίδρυση του Μανιατακείου Ιδρύματος το 1995 και η μέσω αυτού πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της αγαπημένης του γενέτειρας Κορώνης μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν κίνητρο και υπόδειγμα για ανάλογα εγχειρήματα σε άλλα μέρη της ελληνικής περιφέρειας.

(Αποσπάσματα από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου και από κείμενο του περιεχομένου)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ο Αθανάσιος - Γεώργιος Χ. Παπανδρόπουλος γεννήθηκε στο Παλαιό Ψυχικό και είναι πτυχιούχος Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου της Μονς στο Βέλγιο, ενώ έχει παρακολουθήσει σπουδές δημοσιογραφίας, επικοινωνίας και πολιτικής φιλοσοφίας στα Πανεπιστήμια της Λίλλης και της Λιέγης.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία το 1963 στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» και το «Οικονομικό Βήμα» και το 1978 επέστρεψε στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», όπου εργάστηκε έως το 2004. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του συνεργάστηκε με πολλές ελληνικές και ξένες εφημερίδες και περιοδικά, ενώ διετέλεσε ο πρώτος Έλληνας ανταποκριτής στις Βρυξέλλες για τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη.

Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 400 τηλεοπτικές εκπομπές και έχει εργαστεί ως ραδιοφωνικός σχολιαστής. Διετέλεσε διεθνής πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (1992–1998), πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Τύπου (1997–2003) και αντιπρόεδρος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σήμερα συνεργάζεται με καταξιωμένους ενημερωτικούς ιστοτόπους. Έχει συγγράψει τρία βιβλία, καθώς και τρία ακόμη σε συνεργασία με τον Κώστα Χριστίδη, ενώ έχει συμμετάσχει και σε τρεις συλλογικές εκδόσεις.

Ο Κώστας Χ. Χριστίδης είναι νομικός και οικονομολόγος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946 και είναι αριστούχος απόφοιτος της Βαρβακείου Σχολής, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος M.Sc. Econ. του London School of Economics.

Διετέλεσε δικηγόρος Αθηνών (1973–2008), παρ’ Αρείω Πάγω από το 1983, καθώς και νομικός και οικονομικός σύμβουλος και μέλος, αντιπρόεδρος ή πρόεδρος διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έχει επίσης διατελέσει ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών και έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης στον τομέα της διοίκησης και του εσωτερικού ελέγχου.

Μέλος διαφόρων think tanks, έχει συγγράψει, μόνος ή σε συνεργασία, εννέα βιβλία και έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες άρθρα επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Υπήρξε τακτικός αρθρογράφος των εφημερίδων «Εστία» (2011–2019) και «Ο Φιλελεύθερος» (2019–2020).

Σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και διαχειριστής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ», η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας του ιστότοπου Newideas.gr.