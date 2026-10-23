Καλαμάτα: Παρουσίαση βιβλίου για το ρεμπέτικο - Στον πολυχώρο της ΚΝΕ

Το βιβλίο «Ανιχνεύοντας το ρεμπέτικο» του Στέφανου Λουκά, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», παρουσιάζουν την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, το Μικρόβιο - Γιώργος Βουβαλέας και οι Κομματικές Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Καλαμάτα, στον πεζόδρομο της Κουτσομητοπούλου, στον προαύλιο χώρο του Μικροβίου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Στέφανος Λουκάς και ο φιλόλογος Γιώτης Νικολαΐδης.

Η παρουσίαση γίνεται με την συνοδεία ζωντανής μουσικής ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι με μεζέδες και κρασί. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η ετυμολογία και οι ρίζες του ρεμπέτικου, η προέλευση και ο πολυεθνοτικός χαρακτήρας του, η σχέση του με την εργατική τάξη και το ΚΚΕ, η θέση της γυναίκας στο ρεμπέτικο, καθώς και η εξέλιξή του και η στάση της αστικής τάξης απέναντί του. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια όπως «Ολοι οι ρεμπέτες του ντουνιά» του Μάρκου Βαμβακάρη, «Οι φάμπρικες» του Βασίλη Τσιτσάνη, «Είμαι εργάτης τιμημένος» του Παναγιώτη Τούντα, «Και με τον Αρη αρχηγό» του Δημήτρη Γκόγκου (Μπαγιαντέρα), «Νύχτωσε και στο Γεντί» του Απόστολου Καλδάρα, «Κάποια μάνα αναστενάζει» των Μπακάλη - Τσιτσάνη, «Μην απελπίζεσαι» του Βασίλη Τσιτσάνη, «Χαράματα, η ώρα τρεις» του Μάρκου Βαμβακάρη και «Μια καινούργια κοινωνία θε να χτίσω» των Χρήστου Κολοκοτρώνη και Στέλιου Καζαντζίδη.