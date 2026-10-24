Εκπαίδευση για τη διάσωση της ιστορίας της Μεσσηνίας

Τη 2η Εκπαίδευση Ομάδων Προφορικής Ιστορίας Μεσσηνίας φιλοξενεί τον Νοέμβριο το House by Phaos στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, σε συνεργασία με την ιστορικό Δρ Τασούλα Βερβενιώτη.

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες, τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες των κατοίκων της Μεσσηνίας.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2024, ενισχύοντας τη δημιουργία εθελοντικών Ομάδων Προφορικής Ιστορίας. Μέχρι σήμερα, οι ομάδες Τριφυλίας και Ριπεσίου έχουν πραγματοποιήσει 30 συνεντεύξεις ζωής, καταγράφοντας σημαντικές μαρτυρίες για την καθημερινότητα, τη μετανάστευση, τις παραδόσεις και την κοινωνική ζωή του τόπου.

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τεχνικές καταγραφής προφορικών μαρτυριών, βασικές αρχές δεοντολογίας, χρήση οπτικοακουστικού εξοπλισμού, παρουσίαση καλών πρακτικών και πρακτική άσκηση.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο House by Phaos, στην οδό Σφακτηρίας 18 στην Καλαμάτα, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου (10 π.μ.– 6 μ.μ.), την Κυριακή 8 Νοεμβρίου (10 π.μ.– 3 μ.μ.) και το Σάββατο 21 Νοεμβρίου (10 π.μ.– 3 μ.μ.).

Η δράση απευθύνεται σε πολιτιστικούς συλλόγους, εκπαιδευτικούς και κατοίκους της Μεσσηνίας που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στη διάσωση της τοπικής ιστορικής μνήμης. Οι θέσεις θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και την Νατάσα Γλαράκη, στο τηλέφωνο 27230 28353.