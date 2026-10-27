28η Οκτωβρίου: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων στον Δήμο Καλαμάτας

Με δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων, μαθητικές εκδηλώσεις και την καθιερωμένη παρέλαση θα τιμηθεί στην Καλαμάτα και στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα, με σχολικές γιορτές και καταθέσεις στεφάνων, ενώ αύριο, θα πραγματοποιηθούν οι επίσημες εκδηλώσεις και η παρέλαση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.

Σήμερα, στις 11 π.μ. θα γίνει κατάθεση στεφάνων από μαθητές και μαθήτριες στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, στους ανδριάντες των Ηρώων, καθώς και στην Παραλία, στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη.

Στις 11.30 π.μ. θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων, στην πλατεία 23ης Μαρτίου, από φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μαθητές, Προσκόπους και Οδηγούς, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με ενός λεπτού σιγή και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 7 π.μ., με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες σε όλες τις εκκλησίες της πόλης.

Στις 10.15 π.μ. θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο καθηγητής Γεώργιος Ανδρειωμένος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των Αρχών, των οργανώσεων και οι πολίτες θα μεταβούν στην πλατεία 23ης Μαρτίου, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. Θα ακολουθήσουν κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν η Δημοτική Φιλαρμονική, μαθητές και μαθήτριες, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ, πολιτιστικοί σύλλογοι, η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μεσσηνίας, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Πρόσκοποι, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Μεσσηνίας και οι Ένοπλες Δυνάμεις. Θα συμμετάσχουν επίσης μηχανοκίνητα τμήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ

Στη Δημοτική Ενότητα Άριος, ο εορτασμός θα ξεκινήσει αύριο το πρωί με δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων και ενός λεπτού σιγή.Στην πλατεία της κοινότητας θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Άριος, ενώ εκπαιδευτικός του σχολείου θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές και θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ

Στα Αρφαρά, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν αύριο στις 7.15 π.μ. με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες. Στις 9.30 π.μ. οι μαθητές των σχολείων θα προσέλθουν στην εκκλησία, ενώ στις 9.45 π.μ. θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών Αρχών και κατοίκων. Μετά την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας, θα πραγματοποιηθεί μαθητική παρέλαση μπροστά από τον χώρο των επισήμων, στο ύψος του καταστήματος Κατσαμπάνη. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στη νέα πλατεία, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφάνων. Θα ακολουθήσουν ενός λεπτού σιγή, απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ

Στη Θουρία, ο εορτασμός θα ξεκινήσει αύριο στις 10.30 π.μ., με δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί παρέλαση των μαθητών των σχολείων της κοινότητας και θα ακολουθήσουν τρισάγιο στο Μνημείο των Πεσόντων, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας, κατάθεση στεφάνων και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Ηρώων. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με απαγγελίες ποιημάτων από μαθητές και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, ενώ μετά το τέλος των εκδηλώσεων θα προσφερθούν γλυκά στην κεντρική πλατεία της Θουρίας.