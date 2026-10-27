Εκδήλωση για την κατάθλιψη στη Μεγαλόπολη

Η κατάθλιψη αποτελεί μια συχνή και σοβαρή διαταραχή της ψυχικής υγείας, η οποία επηρεάζει τα συναισθήματα, τη σκέψη και την καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου, υπερβαίνοντας τη φυσιολογική θλίψη. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, επηρεάζοντας την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή.

Παράλληλα, τα αυξανόμενα προβλήματα ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας, με την Ελλάδα να καταγράφει υψηλά επίπεδα άγχους και ψυχολογικής πίεσης, αναδεικνύουν την ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, η αναζήτηση επαγγελματικής υποστήριξης και η ενίσχυση της κατανόησης από το οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον αποτελούν βασικά βήματα για την αντιμετώπιση του στίγματος και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Η θεματολογία της εκδήλωσης θα επικεντρωθεί στην κατανόηση της κατάθλιψης, στα βασικά χαρακτηριστικά της και στους παράγοντες που ενδέχεται να συμβάλλουν στην εμφάνισή της. Θα παρουσιαστούν τα κύρια συμπτώματα και οι ενδείξεις που χρήζουν προσοχής, καθώς και οι διαφορές μεταξύ της κατάθλιψης και της φυσιολογικής θλίψης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων και στην αναζήτηση κατάλληλης επαγγελματικής υποστήριξης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, τα βασικά στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας και οι προσδοκίες που μπορεί να τη συνοδεύουν, ενώ θα παρουσιαστούν διαθέσιμοι φορείς και υπηρεσίες υποστήριξης.

Τέλος, θα δοθούν πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις για τους φροντιστές, με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ατόμων που βιώνουν κατάθλιψη.

Να σημειωθεί πως στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο του προγράμματος “Σχολεία Πρέσβεις του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Χαιρετισμοί

18.30 – 18.45

Βίκυ Εγγλέζου, επικεφαλής EUROPE DIRECT Πελοποννήσου

Κώστας Μιχόπουλος, δήμαρχος Μεγαλόπολης

Ομιλίες

18.45 – 19.30

Ιωάννης Καλόγερος, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων

Αναγνωρίζοντας τη κατάθλιψη: Σημάδια & αιτίες, μύθοι & αλήθειες

Σοφία Καλογεροπούλου, κοινωνική λειτουργός, Αμάλθεια, Κέντρο Ψυχικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης

Κατάθλιψη: Η θεραπευτική σχέση ως δρόμος προς την ανάκαμψη, την ελπίδα και την καθημερινή ζωή

Γεωργία Μαργιώλου, διευθύντρια ΣΑΕΚ Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Η ανθρώπινη διάσταση της ψυχικής υγείας: Φροντίδα, επικοινωνία και κοινωνική υποστήριξη

19.30 – 20.00

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