Βιωματικό εργαστήριο με τη Βασιλική Νίκα

Σε μια εποχή γεμάτη οθόνες και αμέτρητες επιλογές, ποια θέση έχουν τα βιβλία στη ζωή τους; Στα ερωτήματα αυτά θα επιχειρήσει να απαντήσει η συγγραφέας Βασιλική Νίκα, σε βιωματικό εργαστήριο για γονείς και εκπαιδευτικούς, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ., στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας.

Με αφορμή το βιβλίο της «Μιλώντας στους μεγάλους για τα βιβλία των μικρών», από τις εκδόσεις Πατάκη, θα μιλήσει για τη σημασία των βιβλίων στην ανάπτυξη των παιδιών και τα κριτήρια επιλογής τους, με βάση την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους. Μέσα από παραδείγματα, ξεφύλλισμα βιβλίων και συζήτηση, οι συμμετέχοντες θα αναζητήσουν τρόπους ώστε η επαφή με το βιβλίο να γίνει μια ευχάριστη εμπειρία, στην οποία τα παιδιά θα θέλουν να επιστρέφουν.