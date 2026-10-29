Καλαμάτα: Ξενάγηση στην «Κιβωτό του λόγου»

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο χώρο της ομαδικής έκθεσης «Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή», στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, Αίθουσα Black Box, από την επιμελήτρια ιστορικό τέχνης Μπία Παπαδοπούλου.

Η είσοδος είναι δωρεάν, όποιος επιθυμεί μπορεί να προσέλθει για να προσεγγίσει με διαφορετική ματιά έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε έργα 32 διακεκριμένων εικαστικών από την Ελλάδα και τη Διασπορά. Τα οποία εκπροσωπούν διαφορετικές γενιές και καλλιτεχνικές καταβολές, οι δημιουργοί εξερευνούν τη σχέση λόγου και εικόνας μέσα από μια ευρεία ποικιλία μέσων και τεχνικών. Το εικαστικό γεγονός πραγματοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας, με τη συμβολή του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά και της Πινακοθήκης Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκθεση: «Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή»

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες (αλφαβητικά): Αλέξης Ακριθάκης, Στήβεν Αντωνάκος, Παυλίνα Βαγιωνή, Σπύρος Βερύκιος, Στηβ Γιανάκος, Ρία Δάμα, Ελένη Εξάρχου, Γιάννης Ζιώγας, Δημήτρης Ζουρούδης, Θόδωρος (Παπαδημητρίου), Ελλη Κελεμένδρη, Δημήτρης Κοντός, Γιώργος Λαζόγκας, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Κώστας Λευκόχειρ, Δέσποινα Μεϊμάρογλου, Χριστίνα Μήτρεντσε, Κυριάκος Μορταράκος, Κώστας Μπασάνος, Γιάννης Μπουτέας, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Αγνή Ουδινόττι, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Παύλος (Διονυσόπουλος), Άγγελος Σκούρτης, Θεόδωρος Στάμος, Στέργιος Στάμος, Γιάννης Στεφανάκις, Νάκης Ταστσιόγλου, Δημήτρης Τάταρης, Γιώργος Χαρβαλιάς, Χρύσα (Βαρδέα-Μαυρομιχάλη). Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Παναγιώτης Λαμπρινίδης. Επιμέλεια: Μπία Παπαδοπούλου. Παραγωγή: Εικαστικός Τομέας Δήμου Καλαμάτας. Χώρος: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Αίθουσα Black Box. Διάρκεια: Εως 8 Νοεμβρίου 2026.