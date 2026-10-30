Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Συνάντηση με τη Βασιλική Νίκα

Συνάντηση για γονείς και εκπαιδευτικούς με τη Βασιλική Νίκα διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ., στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας.

Αφορμή είναι το βιβλίο της «Μιλώντας στους μεγάλους για τα βιβλία των μικρών -Πώς να διαλέγουμε και να διαβάζουμε παιδικά βιβλία», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Πώς επιλέγουμε βιβλία που ανταποκρίνονται στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών; Πώς μπορεί η ανάγνωση να γίνει μια ευχάριστη κοινή εμπειρία και όχι μια υποχρέωση; Και ποια θέση έχουν τα βιβλία σε μια καθημερινότητα γεμάτη οθόνες; Μέσα από παραδείγματα και συζήτηση, θα αναδειχθεί η αξία της ανάγνωσης, η επιλογή κατάλληλων παιδικών βιβλίων και οι τρόποι με τους οποίους γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να καλλιεργήσουν τη φιλαναγνωσία από τα πρώτα χρόνια της ζωής.

Η Βασιλική Νίκα έχει εργαστεί για περίπου 30 χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως δασκάλα και διευθύντρια. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, ενώ έχει συγγράψει και μεταφράσει εκπαιδευτικά βιβλία. Διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της IBBY από το 2015 έως το 2024, συμβάλλοντας στην προώθηση του ποιοτικού παιδικού βιβλίου.