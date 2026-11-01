Σε ρυθμούς Halloween το Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας

Το Halloween κερδίζει χρόνο με τον χρόνο όλο και περισσότερο έδαφος στην Καλαμάτα, με σπίτια, καταστήματα και επιχειρήσεις εστίασης να υιοθετούν το κλίμα των ημερών, δημιουργώντας μια διαφορετική, γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη.

Το τελευταίο τριήμερο, αρκετές επιχειρήσεις της Καλαμάτας μπήκαν σε Halloween mood, με θεματικούς στολισμούς, ιδιαίτερες μουσικές επιλογές και μεταμφιέσεις, δίνοντας μια ξεχωριστή νότα στη νυχτερινή διασκέδαση.

Ανάμεσά τους και το Κύτταρο Rock Bar, στην καρδιά του Ιστορικού Κέντρου της Καλαμάτας, το οποίο επέλεξε να γιορτάσει το Halloween με ένα τριήμερο αφιερωμένο στη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα της γιορτής.

Από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο χώρος κινήθηκε σε αποκριάτικους και Halloween ρυθμούς, με τη διακόσμηση, τις μεταμφιέσεις και τη διάθεση των επισκεπτών να συνθέτουν ένα σκηνικό γεμάτο χρώμα, μουσική και διασκέδαση.

Το Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας, μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζει για τη ζωντάνια και τις πρωτοβουλίες των επιχειρήσεών της, απέκτησε αυτές τις ημέρες έναν διαφορετικό χαρακτήρα, αποδεικνύοντας πως οι θεματικές εκδηλώσεις βρίσκουν ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση στην τοπική διασκέδαση.

Το Halloween τριήμερο στο Κύτταρο Rock Bar ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, με τη βραδιά να ξεκινά μετά τις 21:00, δίνοντας μία ακόμη ευκαιρία σε όσους θέλουν να απολαύσουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των ημερών.

Μια ακόμη πρωτοβουλία που δείχνει πως η Καλαμάτα αγκαλιάζει νέες ιδέες και θεματικά events, εμπλουτίζοντας τις επιλογές διασκέδασης για κατοίκους και επισκέπτες.

Δείτε φωτογραφίες του Νικήτα Κώτσιαρη: