Παράσταση Καραγκιόζη στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Την παράσταση "Ο Καραγκιόζης κυνηγός φαντασμάτων" θα παρουσιάσει το Σάββατο στις 5 μ.μ. και στις 7 μ.μ. το Θέατρο Σκιών Χρήστου Βασιλόπουλου, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Στον σκοτεινό πύργο έξω από την πόλη, φημολογείται ότι εμφανίζονται φαντάσματα! Μόλις πέφτει η νύχτα, ο τρόμος απλώνεται και οι πολίτες σταματούν να κυκλοφορούν στους δρόμους. Ο Πασάς στέλνει εσπευσμένα έναν έμπιστο αξιωματικό μαζί με πάνοπλους στρατιώτες για να τα αντιμετωπίσουν, όμως εκείνοι τρέπονται σε πανικόβλητη φυγή! Την κρίσιμη αυτή επικίνδυνη αποστολή αναλαμβάνει ο “γενναίος” Καραγκιόζης!

Ο ήρωάς μας επίσημος πλέον κυνηγός φαντασμάτων, επιστρατεύει μια απίθανη ομάδα από τους γνωστούς ήρωες του θεάτρου σκιών και αναλαμβάνει δράση! Θα καταφέρουν να διώξουν τα φαντάσματα ή θα το βάλουν κι αυτοί στα πόδια; "Μια φαντασμαγορική κωμωδία γεμάτη μυστήριο, αγωνία, δράση και άφθονο γέλιο για μικρούς και μεγάλους" αναφέρει η περιγραφή της παράστασης. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.