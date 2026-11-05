Καλαμάτα: Παρουσίαση του βιβλίου «Ανιχνεύοντας το ρεμπέτικο»

Την ερχόμενη Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στον πεζόδρομο της Κουτσομητοπούλου, στον προαύλιο χώρο του «Μικροβίου - Γιώργος Βουβαλέας», η παρουσίαση του βιβλίου «Ανιχνεύοντας το ρεμπέτικο» του Στέφανου Λουκά, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή».

Την παρουσίαση διοργανώνουν το «Μικρόβιο - Γιώργος Βουβαλέας» και οι Κομματικές Οργανώσεις του ΚΚΕ Καλαμάτας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Στέφανος Λουκάς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, και ο φιλόλογος Γιώτης Νικολαΐδης. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθούν η ιστορία, οι μουσικές ρίζες, οι κοινωνικές διαστάσεις και η εξέλιξη του ρεμπέτικου τραγουδιού, ενώ η παρουσίαση θα πλαισιωθεί από ζωντανή μουσική. Μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει ρεμπέτικο μουσικό γλέντι με μεζέδες και κρασί.

Η εκδήλωση, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας και μεταφέρθηκε για τις 8 Νοεμβρίου.