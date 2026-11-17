Με ιδιαίτερη επιτυχία, συγκίνηση και δυνατές στιγμές ολοκληρώθηκε το 8ο Διεθνές Kalamata Dance Cup 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου. στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα» της Καλαμάτας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι η μεσσηνιακή πρωτεύουσα αποτελεί έναν σημαντικό προορισμό για τον διεθνή αθλητικό χορό.

Για τρεις ημέρες, η Καλαμάτα μετατράπηκε σε μια μεγάλη σκηνή αθλητισμού, τέχνης και πολιτισμού, φιλοξενώντας αθλητές, προπονητές, κριτές, χορευτικές σχολές, καλλιτέχνες και επισκέπτες, σε μια διοργάνωση που ανέδειξε τη δύναμη του χορού να ενώνει ανθρώπους, γενιές και πολιτισμούς.

Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του θεσμού, με υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, πολυδιάστατο πρόγραμμα, καινοτόμες οργανωτικές πρακτικές και έντονο κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ιδιαίτερη σημασία είχε η διεξαγωγή του CSIT & IDSF Greek Open Championship 2026, το οποίο φιλοξενήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Καλαμάτα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της πόλης στον διεθνή χορευτικό χάρτη.

Η παρουσία αυτής της σημαντικής αγωνιστικής διοργάνωσης αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλεται για την ανάπτυξη του ελληνικού DanceSport και τη δημιουργία διεθνών αγωνιστικών ευκαιριών για τους Έλληνες αθλητές.

Οι αγώνες Latin και Standard, οι κατηγορίες Solo, Couples, Pro-Am και Teacher-Student, καθώς και οι διοργανώσεις Contemporary, Ballet, Oriental, Zeibekiko και Urban Dance, συνέθεσαν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που ανέδειξε την τεχνική κατάρτιση, τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση των συμμετεχόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη νέων αθλητών, στη συμμετοχή διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών, στη συμπερίληψη μέσω του Para-Dance και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διάστασης του αθλητικού χορού.

Παράλληλα, η εξέλιξη των συστημάτων αξιολόγησης και η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων οργάνωσης επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της διοργάνωσης για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας, της διαφάνειας και της αγωνιστικής εμπειρίας.

Το Kalamata Dance Cup δεν αποτελεί μόνο μια διεθνή αθλητική διοργάνωση. Αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην εξωστρέφεια της Καλαμάτας, στην προβολή της Μεσσηνίας και στην ανάπτυξη του αθλητικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Η φιλοξενία αθλητών, συνοδών, προπονητών και επισκεπτών δημιουργεί ευκαιρίες για την τοπική οικονομία, την εστίαση, τη φιλοξενία και τις επιχειρήσεις της περιοχής, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την Καλαμάτα ως μια πόλη με δυνατότητες διοργάνωσης διεθνών αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων.

Σε κοινή δήλωσή τους, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Καλαμάτας «Dance Challenge» και καλλιτεχνική διευθύντρια της διοργάνωσης, Νίνα Δράκου, και ο πρόεδρος του Kalamata Dance Cup, Αιμίλιος Μπούσιος, αναφέρονται στη συμβολή των εθελοντών, των θεσμικών φορέων και των υποστηρικτών στην πραγματοποίηση της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι στόχος τους είναι η περαιτέρω καθιέρωση της Καλαμάτας ως διεθνούς σημείου συνάντησης της χορευτικής κοινότητας και η ανάδειξη του αθλητικού χορού, με το όραμα για τον θεσμό να παραμένει ζωντανό.

Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Το 8ο Kalamata Dance Cup 2026 ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω του όμορφες εικόνες, δυνατές συγκινήσεις, νέες φιλίες και πολύτιμες εμπειρίες. Πάνω απ' όλα, άφησε μια ακόμη ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον του αθλητικού χορού στην Ελλάδα και για τη διεθνή προβολή της Καλαμάτας. Γιατί όταν ο αθλητισμός συναντά τον πολιτισμό, όταν η συνεργασία γίνεται πράξη και όταν μια ολόκληρη πόλη αγκαλιάζει έναν θεσμό, το αποτέλεσμα ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης».

Η Καλαμάτα χόρεψε. Η Καλαμάτα φιλοξένησε. Η Καλαμάτα κέρδισε! Και το ταξίδι συνεχίζεται.