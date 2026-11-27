“Τις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης για την αποδυνάμωση των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς, την ώρα που η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημα των νοικοκυριών”, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης.

Την ερώτηση συνυπογράφουν έξι ακόμα ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς.

Με αφορμή πρόσφατες καταγγελίες της Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων στο υπουργείο Ανάπτυξης, οι οποίες αποκαλύπτουν σοβαρή υποστελέχωση της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου και σημαντικές δυσλειτουργίες της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι βουλευτές επισημαίνουν ότι, έναν ολόκληρο χρόνο μετά τη σύσταση της νέας Αρχής, στο Τμήμα Ελέγχου Υπαίθριου Εμπορίου έχουν τοποθετηθεί μόλις 4 υπάλληλοι και ένας προϊστάμενος και στο αντίστοιχο Τμήμα Στεγασμένου Εμπορίου μόλις 7 υπάλληλοι και ένας προϊστάμενος.

Παρατηρούν πως “την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, ακόμη και τα περιορισμένα μέτρα που έχει νομοθετήσει η ίδια η κυβέρνηση παραμένουν ανεφάρμοστα. Σχεδόν 7 μήνες μετά την ψήφιση της διάταξης για την αντιμετώπιση της «κρυφής ακρίβειας» – της πρακτικής δηλαδή με την οποία μειώνεται η ποσότητα των προϊόντων χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής τους – εκκρεμεί ακόμη η έκδοση της αναγκαίας υπουργικής απόφασης.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας δεν γίνεται με επικοινωνιακές εξαγγελίες, οργανωτικές αναδιαρθρώσεις και σύσταση νέων Ανεξάρτητων Αρχών στις οποίες η κυβέρνηση μεταθέτει την πολιτική της ευθύνη. Απαιτεί ισχυρούς δημόσιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και, πρωτίστως, πολιτική βούληση για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ασυδοσία της αγοράς”.

Ο υπουργός Ανάπτυξης καλείται να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε 6 καίρια ερωτήματα:

1. Ποια είναι η σημερινή στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή; Πόσοι υπάλληλοι ειδικά με ελεγκτικές αρμοδιότητες απασχολούνται και πώς διασφαλίζεται η διενέργεια επαρκών και αποτελεσματικών ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα με το υφιστάμενο προσωπικό;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου; Προτίθεται να προχωρήσει σε ενίσχυση του προσωπικού και σε αναθεώρηση του Οργανισμού του υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των εργαζομένων;

3. Για ποιον λόγο δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η υπουργική απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 232 του ν. 5297/2026, σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση των προϊόντων των οποίων μειώνεται η ποσότητα χωρίς ανάλογη μείωση της τιμής, και πότε προβλέπεται η πλήρης εφαρμογή του μέτρου;

4. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματική εποπτεία και ο έλεγχος της αγοράς στο σύνολο της επικράτειας, όταν, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 83706/03.10.2026 απόφαση της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΔΑ: 9ΔΘ446ΝΜΗΩΥΘΛ), στο Τμήμα Ελέγχου Υπαίθριου Εμπορίου έχουν τοποθετηθεί μόλις 4 υπάλληλοι και ένας προϊστάμενος και στο Τμήμα Ελέγχου Στεγασμένου Εμπορίου 7 υπάλληλοι

και ένας προϊστάμενος; Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ουσιαστική ενίσχυση της στελέχωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της Αρχής και πόσοι υπάλληλοι ασκούν σήμερα ελεγκτικά καθήκοντα σε πανελλαδικό επίπεδο;

5. Πώς αξιολογεί το υπουργείο τη λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής και ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα έχει επιφέρει η σύστασή της; Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί, πόσες παραβάσεις έχουν διαπιστωθεί και ποια πρόστιμα έχουν επιβληθεί από την έναρξη λειτουργίας της;

6. Προτίθεται το υπουργείο να εξετάσει τις προτάσεις των εργαζομένων για τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Εφοδιαστικής, τη δημιουργία ισχυρής υπηρεσίας ενημέρωσης και προστασίας του καταναλωτή εντός του υπουργείου Ανάπτυξης και την επαναφορά της Διεύθυνσης Σημάτων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου;”.