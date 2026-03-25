25 Μαρτίου του 1974 στην Κυπαρισσία - Στιγμές μιας άλλης εποχής (βίντεο)

Στιγμές από μια άλλη εποχή ζωντανεύουν μέσα από το σπάνιο κινηματογραφικό υλικό που κατέγραψε το κανάλι Aylon Film Archives, μεταφέροντάς μας στην Κυπαρισσία της 25ης Μαρτίου 1974.

Η κάμερα συλλαμβάνει την πόλη σε μια γιορτινή ημέρα, με φόντο το επιβλητικό Όρος Αιγάλεω (Ψυχρό) και το απέραντο Ιόνιο Πέλαγος. Καθημερινές εικόνες αποκτούν ιδιαίτερη αξία: ένας ταβερνιάρης ετοιμάζει τραπέζια με θέα το λιμάνι, ενώ το απλό, αυθεντικό σκηνικό συμπληρώνεται από ένα ποτήρι ούζο με φέτα και ελιές — μικρές λεπτομέρειες που αποτυπώνουν την ελληνική φιλοξενία της εποχής.

Στους δρόμους και την κεντρική πλατεία, η τοπική κοινωνία γιορτάζει την εθνική επέτειο της Ελληνική Επανάσταση του 1821. Παιδιά χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, σε μια εικόνα που συνδυάζει μνήμη, παράδοση και συλλογικότητα, με φόντο το κτίριο της Ιεράς Μητρόπολης Τριφυλίας και Ολυμπίας.

Το φιλμ δεν είναι απλώς ένα ντοκουμέντο· είναι ένα παράθυρο σε μια Ελλάδα πιο απλή, πιο αργή, αλλά βαθιά ζωντανή. Ένα ταξίδι στον χρόνο που θυμίζει πως η ιστορία δεν γράφεται μόνο στα μεγάλα γεγονότα, αλλά και στις μικρές, καθημερινές στιγμές.