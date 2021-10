Το Video Art Μηδέν σε Πορτογαλία και Κύπρο

Εκεί θα παρουσιάσει μια ενότητα ελληνικής βιντεοτέχνης, ενώ συμμετέχει με μια επιλογή έργων βίντεο στην εικαστική έκθεση “Συμπλέξεις”, που διοργανώνει ο οργανισμός MAMA Contemporary σε 3 τοποθεσίες της Πάφου στην Κύπρο.

Η ενότητα ελληνικής βιντεοτέχνης που θα ταξιδέψει στο FONLAD, με τίτλο “If you ever get close to a human” σε επιμέλεια της Γιούλας και Ολγας Παπαδοπούλου, περιλαμβάνει 5 έργα βίντεο Ελλήνων καλλιτεχνών από την τελευταία διοργάνωση του “Μηδέν”, συνδυάζοντας διαφορετικές φόρμες και είδη της σύγχρονης βιντεοτέχνης. Η Ξανθίππη Παπαδοπούλου και ο Πάνος Μπουντούρογλου παρουσιάζουν ένα έργο video dance, χορογραφώντας ένα κλειστοφοβικό και ανησυχητικό “prêt a porter”. Ο Kristian Xipolias δημιουργεί μια συμβολική μικρή ταινία οδηγώντας μας σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο, όπου οι άνθρωποι μονομαχούν για το τελευταίο μπουκάλι νερού της γης.

Η Αναστασία Λάμπρου, σε μια διπλή δράση, διερευνά - και σχεδιάζει συμβολικά - τα όρια του φυσικού και πνευματικού κόσμου μέσω του ήχου, του ρυθμού και μιας κίνησης ταυτόχρονα νευρωτικής και υπνωτικής. Ο Μάκης Κυριακόπουλος, εμπνεόμενος από τη βιολογία, χρησιμοποιεί μια ψηφιακή μορφογένεση ως μέθοδο, όπου νέες μορφές διαδέχονται τις προηγούμενες με τη λογική της βελτιστοποίησης, μέσω ενός ανοικτού συστήματος καταστάσεων σε συνεχή διάδραση. Η ανθρώπινη μορφή χάνεται στη φύση, αντικατοπτρίζοντας τη και σταδιακά απορροφάται μέσα σε αυτήν. Η διάδραση μεταξύ ανθρώπου και φύσης αποτελεί επίσης τον θεματικό πυρήνα στο βίντεο των Ελένης Μαγκλαρά, Στέλιου Παπιεμίδογλου και Εφης Ρουφαγάλα.

Η κεντρική προβληματική εδώ είναι το ανθρώπινο αποτύπωμα στη γη και η εξέλιξη των οπτικοακουστικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για να καταγράψουν τα ανθρώπινα επιτεύγματα - αλλά ταυτόχρονα και τις δυσμενείς επιπτώσεις αυτού του αποτυπώματος στον πλανήτη. Ο τίτλος της ενότητας είναι “δανεισμένος” από το γνωστό τραγούδι της Bjork “Human behavior”. Το FONLAD φέτος θα γίνει σε φυσικούς χώρους και online, από τις 5 έως τις 27 Νοεμβρίου.

Η έκθεση “Συμπλέξεις” στην Κύπρο εμπνέεται από παραδοσιακές τέχνες σε 3 χωριά της Πάφου (των κοινοτήτων Φύτης, Μεσόγης και Κισσόνεργας). Η παράδοση ως στοιχείο καλλιτεχνικού προβληματισμού και εικαστικής δημιουργίας συγκροτεί τον άξονα των εκθέσεων και των δράσεων που θα λάβουν χώρα για να προβάλουν τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. Με αφετηρία την παραγωγή – μεταξιού, καλαθιού, υφαντού, η έκθεση διαπραγματεύεται τη «σύμπλεξη» παραδοσιακού και σύγχρονου, καθώς και την συνύπαρξη και αλληλεπίδραση ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτισμικές σφαίρες. Η έκθεση θα αποτελείται από τρία μέρη και θα περιλαμβάνει έργα γλυπτικής, εγκαταστάσεις στον χώρο, video art, ζωγραφικά έργα και performance. Το κάθε μέρος θα παρουσιαστεί αντίστοιχα στις κοινότητες Κισσόνεργας (Αρχαιολογικός Χώρος «Μοσφίλια»), Φύτης (Πολιτιστικό Κέντρο Φύτης), Μεσόγης (Πολιτιστικό Κέντρο Μεσόγης), στις 29, 30 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου 2021 αντίστοιχα.

Επιμέλεια/Οργάνωση/Συντονισμός: Γιούλα Χατζηγεωργίου, Σουζάνα Αναστάση, M.A.M.A Contemporary. Το Video Art Μηδέν συμμετέχει στην έκθεση παρουσιάζοντας μια επιλογή έργων βίντεο με τίτλο “A link to the present”, σε επιμέλεια της Γιούλας και Ολγας Παπαδοπούλου. Τα έργα που παρουσιάζονται στην ενότητα αξιοποιούν παραδοσιακές μορφές τέχνης (κέντημα, πλεκτά, δαντέλες, καλαθοπλεκτική) τις οποίες είτε μεταμορφώνουν είτε αποδομούν, θέτοντας ερωτήματα για το πώς οι παραδοσιακές μορφές τέχνης μπορούν να αναγεννηθούν, να αποκτήσουν καινούριο νόημα, νέες φόρμες και νέες διόδους επικοινωνίας, να ξαναβιωθούν ως εμπειρία και να συνδεθούν με το παρόν.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Milan Zulic, Ευαγγελία Μπασδέκη, Αντιγόνη Μιχαλακοπούλου, Φανή Σοφολόγη, Νίκος Γιαβρόπουλος, Γιούλα και Ολγα Παπαδοπούλου.