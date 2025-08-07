Προετοιμασίες για το Pamisos River Fest – Traditional Edition: Δυνατότητα μετακίνησης και με λεωφορεία του ΚΤΕΛ

Η φετινή πρώτη διοργάνωση του Pamisos River Fest – Traditional Edition υπό την ευθύνη του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού και Μορφωτικού Συλλόγου «Ελπίδα Άριος» φέρνει τη μοναδική παράδοση της Μεσσηνίας πλάι στα ήρεμα νερά του ποταμού Παμίσου.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν χορευτικές ομάδες από τη Μεσσηνία και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα οι: Fame Dance Academy (Κωνσταντινούπολη & Κύπρος), Χορευτική Ομάδα Άριος (Μεσσηνία), Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας (Μικρά Ασία), Χορευτικός Όμιλος «Λεύκιππος» (Κρήτη), Λαογραφικός Σύλλογος «Κορύβαντες» (Νησιά Κυκλάδων), Πολιτιστικός Σύλλογος Άστρους (Ανατολική Ρωμυλία).

Επίσης το παραδοσιακό μουσικό σχήμα «Αντίκρυ» έρχεται να "ανάψει" τη σκηνή του φεστιβάλ με έναν ήχο βαθιά ριζωμένο στην ελληνική ύπαιθρο, που ισορροπεί ανάμεσα στη συγκίνηση και τη ζωντάνια. Η σύνθεση του σχήματος περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο εμπνευσμένους δεξιοτέχνες: Σάκης Νάνος (τρομπέτα, λαούτο), Παντελής Σολάκης (κλαρίνο, καβάλι), Βασίλης Μητκούδης (ακορντεόν, φωνή), Θοδωρής Ουζονίδης (κρουστά), Γιάννης Μπούρας (γκάιντα, τσαμπούνα, τρομπέτα), Παντελής Αγκιστριώτης (βιολί, θρακιώτικη λύρα).

Με έναν ήχο που μπλέκει την τρομπέτα με τη λύρα και τη γκάιντα με το τραγούδι, οι «Αντίκρυ» υπόσχονται ένα αυθεντικό μουσικό ταξίδι από τον Μοριά μέχρι τη Θράκη. Η ενέργειά τους στη σκηνή, η επικοινωνία με το κοινό και η αγάπη για την παράδοση τους καθιστούν μοναδικούς.

Παράλληλα στο πλαίσιο του Pamisos River Fest – Traditional Edition θα διοργανωθούν έκθεση παραδοσιακών ενδυμασιών, έκθεση παραδοσιακών εργαλείων και προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς (παστέλι Λάμπου, εύφορη γη, vis olivae) και εργαστήρια για παιδιά: ζωγραφική, χειροτεχνίες και “μαντήλι φεστιβαλικό”.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών να μεταβούν στον Αρι θα υπάρξουν πυκνά δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ για εύκολη πρόσβαση και επιστροφή και συγκεκριμένα:

Από Καλαμάτα: 18:30, 20:00, 21:30.

Επιστροφή από Άρι: 22:15, 1:00, 2:00.

Το Pamisos River Fest συνδυάζει μουσική, παράδοση, δημιουργική απασχόληση και προώθηση των τοπικών προϊόντων – μια ολοκληρωμένη γιορτή για ολόκληρη την οικογένεια.