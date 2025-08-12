Απόψε η συναυλία του Δημήτρη Μπάση στη Μεσσήνη

Μαζί του θα εμφανιστεί η Βίκυ Καρατζόγλου. Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Σύλλογος Απανταχού Νησιωτών «Ο Πάμισος», ο Δήμος Μεσσήνης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, που είναι ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, θα ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες από την προσωπική του δισκογραφία, καθώς και τραγούδια κορυφαίων δημιουργών. Μαζί του η Βίκυ Καρατζόγλου, μία από τις νεότερες και αναγνωρίσιμες γνήσιες λαϊκές φωνές, η οποία έχει ήδη χαράξει μια ιδιαίτερη πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή.

Συμμετέχουν επίσης ο κορυφαίος σολίστας του κλαρίνου Μάνος Αχαλινωτόπουλος, ο βιρτουόζος στο μπουζούκι Γιάννης Σινάνης, ο πολυτάλαντος μαέστρος Τάσος Αθανασιάς, ο Γιώργος Βαρτσάκης στην κιθάρα, ο Γιάννης Τσουμπρής στα τύμπανα, ο Σταύρος Καβαλιεράτος στο μπάσο και ο Μανώλης Ολλανδέζος στην ηχοληψία.