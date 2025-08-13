Βραδιά λόγου και μουσικής στο Διαβολίτσι

Πραγματοποιήθηκε, για ακόμη μία χρονιά, στο Διαβολίτσι, την Παρασκευή 8 Αυγούστου η βραδιά λόγου και μουσικής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και διάβασαν έργα τους, με αλφαβητική σειρά, οι εξής: Ελένη Αλεβίζου, Κατερίνα Γυφτάκη, Κορνηλία Καδόγλου, Χριστιάνα Κανελλακοπούλου, Κωνσταντίνα Κουτσούμπου, Ελένη Κόφτερου, Ισμήνη Κωνσταντοπούλου, Βασιλική Μουρίκη, Χαρά Νικολακοπούλου, Άννα Παπανικολάου, Αντωνία Παυλάκου, Λέτα Πετρούλακη, Γιάννης Σολάρης, Μαρία Στάθεα, Εύα Σταματοπούλου, Λευτέρης Χριστακόπουλος και Παναγιώτα Ψυχογιόπουλου.

Η λογοτεχνική βραδιά, με τίτλο «Βραδιά λόγου και μουσικής», πλαισιώθηκε μουσικά από τους Τζων Φόρου (πιάνο), Τζέφρι Μαν (κοντραμπάσο) και Κατερίνα Γυφτάκη (τραγούδι).