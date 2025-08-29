Καλαμάτα: «Ο μάγος και η παρέα του» στην αυλή του «Vista Marina»

Η θεατρική επιτυχία "Ο Μάγος και η παρέα του" θα παρουσιαστεί σήμερα στις 8.30 μ.μ. στην αυλή του "Vista Marina".

Ένα μιούζικαλ για μικρά και μεγάλα παιδιά και για όσους αισθάνονται παιδιά με πολύχρωμα σκηνικά και κοστούμια, γέλιο, χορό, τραγούδι και πολλά μαγικά κόλπα.

Ο “Μάγος και η παρέα του” είναι ένα εύθυμο ψυχαγωγικό μιούζικαλ προοριζόμενο για θέαση σε παιδιά όλων των ηλικιών. Τα παιδιά εξιτάρονται από τα συναρπαστικά μαγικά κόλπα του μάγου Luigelo και από τα αγαπημένα τους καρτούν που έχουν την ευκαιρία να τα απολαύουν ζωντανά μπροστά τους. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Δρακοπούλου, Παναγιώτης Λιόντος, Βαγγέλης Πυρινής, Κωνσταντίνα Στεφανίδου Τσίπουρας, Ηλίας Μάνος Τσιβιλής και ο μάγος Luigelo. Σκηνοθεσία – Χορογραφίες: Κωνσταντίνα Στεφανίδου. Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο ticketservices και στο τηλ. 6995603843.