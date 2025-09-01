Επανέναρξη προβολών στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στην προβολή της ταινίας-ντοκιμαντέρ "Ενωθείτε για την Μπισάου - Αγροοικολογία και φεμινισμός στη Γουινέα Μπισάου” της φίλης και συνεργάτιδος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, Iara Lee. Η ταινία ακολουθεί γυναίκες από τη Γουινέα-Μπισάου της Δυτικής Αφρικής, καθώς αυτές επιτυγχάνουν την αυτάρκειά τους μέσω της αγροοικολογίας, αμφισβητούν τον πατριαρχικό θεσμό, απορρίπτουν τον αναγκαστικό γάμο και διαμαρτύρονται για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Η ταινία αποτελεί παραγωγή του οργανισμού Cultures of Resistance Films, ο οποίος δημιουργεί και διανέμει ντοκιμαντέρ που προάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Παράλληλα, το Doc Cafe υποδέχεται τον Σεπτέμβριο με ένα μοναδικό αφιέρωμα στον ιταλικό κινηματογράφο. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας #ItalianFilmDays, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών Istituto Italiano di Cultura di Atene, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Imago, τον Σύλλογο Ιταλών Φίλων Λέρου – A.I.A.L. The Leros Way και το Ιταλοελληνικό Δίκτυο Πολιτιστικής Συνεργασίας, ανακοινώνει και φέτος το περιοδεύον κινηματογραφικό αφιέρωμα στον ιταλικό κινηματογράφο CIAK. «Δίνουμε ραντεβού κάθε Δευτέρα και Παρασκευή του Σεπτεμβρίου (εκτός 12/09) στις 9 μ.μ. για προβολές γεμάτες ιταλικό αέρα» τονίζει το σχετικό κάλεσμα.

Πρόγραμμα Προβολών:

08/09 La festa del ritorno (L. Adorisio, 2023)

15/09 Il cattivo poeta (G. Jodice, 2020)

19/09 Momenti di trascurabile felicità (D. Luchetti, 2019)

22/09 Se mi vuoi bene (F. Brizzi, 2019)

26/09 Tutto il mio folle amore (G. Salvatores, 2019)

29/09 Kaos (P. & V. Taviani, 1984)