Ολοκληρώνονται οι προβολές στο θερινό σινεμά Καλαμάτας - Οι ταινίες που ξεχώρισαν το καλοκαίρι

Η καλοκαιρινή εκδοχή του Cine Center άνοιξε για 8η συνεχόμενη χρονιά, προσελκύοντας και φέτος κυρίως νεότερες ηλικίες.

Μιλώντας στην «Ε» ο υπεύθυνος προγραμματισμού για το “Cine Center” Καλαμάτας Βασίλης Μουλάς ανέφερε πως το θερινό σινεμά της πόλης έχει αποκτήσει σταθερούς θαμώνες οι οποίοι είναι κυρίως ντόπιοι. «Ο χώρος από τη στιγμή που ξεκίνησε τη λειτουργία του δεν βασίζεται τόσο στον τουρισμό, καθώς έχει παρατηρηθεί πως ο κόσμος έρχεται στην πόλη για λίγες μέρες, οπότε εκ των πραγμάτων δεν προλαβαίνει να δει όλους τους χώρους ψυχαγωγίας και πολιτισμού» σημείωσε, τονίζοντας πως τα περισσότερα εισιτήρια κόπηκαν για ένα ακόμα καλοκαίρι από οικογένειες με παιδιά.

Ως προς τις ταινίες που τράβηξαν πιο πολύ το ενδιαφέρον ο κ. Μουλάς πληροφόρησε πως την τιμητική τους είχαν το “F1” με τον Μπραντ Πιτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η νέα ταινία “Superman” της DC, το “The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα”, καθώς και οι παιδικές προτάσεις “Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας”, “Elio” και “Στρουμφάκια”. Ο ίδιος παρατήρησε πως σε πανελλαδικό επίπεδο η κίνηση ήταν πεσμένη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, σχολιάζοντας πως το φετινό καλοκαίρι δεν συνοδεύτηκε με μια πρεμιέρα ευρείας αποδοχής, όπως συνέβη πέρυσι με το “Οπενχάιμερ”. «Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι, βλέποντας και τη κατάταξη των εισιτηρίων σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ στη συνεχόμενη ροή βοήθησαν και οι καλές καιρικές συνθήκες» συμπλήρωσε.

Tα «προσεχώς» της νέας σεζόν

Σχετικά με τα δυνατά προσεχώς, ο Βασίλης Μουλάς ξεχώρισε ως πιο κοντινό φιλμ το “Μια μάχη μετά την άλλη” με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, λέγοντας πως από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο προβάλλονται μεταξύ άλλων highlights, με την κίνηση να αυξάνεται παραδοσιακά από τον Νοέμβριο. «Από τότε και μετά αναμένουμε τις οσκαρικές ταινίες, την ταινία «Καποδίστριας», βασισμένη στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, το “Avatar: Φωτιά και Στάχτη”, το τρίτο μέρος της διάσημης σειράς, καθώς και το “Bugonia”, τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου» διευκρίνισε.

Το χειμερινό Cine Center αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του από τις 26/9.