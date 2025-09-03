Η Γιούλικα Σκαφιδά στον «Aγιο Eρωτα»

Ανάμεσά τους και η Καλαματιανή ηθοποιός Γιούλικα Σκαφιδά που θα υποδυθεί την νέα γυμνασιάρχη του χωριού.

Μόνο που οι προχωρημένες ιδέες της θα αποτελέσουν αφορμή γρήγορα να μπει στο περιθώριο, ενώ η ίδια κρύβει μυστικά από το παρελθόν που την κρατούν ακόμη πίσω. Σύμφωνα με το σενάριο, η Ιωάννα Σταματοπούλου είναι η νέα γυμνασιάρχης της Στέρνας στη θέση της δολοφονηθείσας Ολυμπίας Καραντωνάκη. Η Ιωάννα έρχεται να αντικαταστήσει την προκάτοχό της Ολυμπία. Μόνο που σε αντίθεση με την προηγούμενη εκπαιδευτικό του χωριού η Ιωάννα είναι αρκετά μοντέρνα και σύγχρονη. Μάλιστα είναι απόλυτη στις ιδέες της και δε θα διστάσει να τα βάλει ακόμη και με όλο το χωριό όταν βλέπει το άδικο. Έτσι, μαθαίνει πράγματα στα παιδιά που για την εποχή και την κλειστή κοινωνία της Στέρνας ήταν ανήκουστα. Δεν διστάζει να πάει κόντρα στο σύστημα και φυσικά έχει πάθος γι’ αυτό που κάνει. Το χωριό δεν θα την πάρει με καλό μάτι. Σύμφωνα με πληροφορίες του daddy-cool.gr δε θα είναι λίγοι εκείνοι που θα πιστέψουν ότι διαφθείρει τα παιδιά τους.

Την ίδια ώρα η Ιωάννα έχει κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν που τη στοιχειώνουν μέχρι σήμερα. Να σημειωθεί πως οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της σειράς βρίσκονται στο Γαλαξίδι για τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου.