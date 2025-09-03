Δημιουργικό εργαστήρι για παιδιά στο Μουσείο Ελιάς

Με την καθοδήγηση της εμψυχώτριας Ποτούλας Λαφογιάννη, οι μικροί φίλοι του Μουσείου, ηλικίας 7 έως 12 ετών, θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν χρηστικά σχολικά αντικείμενα, όπως μολυβοθήκες και μικρές κασετίνες, χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, υφάσματα, χαρτόνια, χαρτοσακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος και άλλα. Μέσα από αυτή τη διασκεδαστική διαδικασία, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη σημασία της επανάχρησης υλικών και θα υποδεχτούν τη νέα σχολική χρονιά με χαρά και δημιουργικότητα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής απαραίτητη. Τα παιδιά θα προσέλθουν στο Μουσείο και θα αποχωρήσουν συνοδευόμενα από γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη συμμετοχής του παιδιού στο εργαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 27310 89315 (10 π.μ.-6 μ.μ.).