Σε εξέλιξη οι 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας.

Στη συναυλία με τον γενικό τίτλο “One's For Sorrow, Two's For Joy” που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, οι θεατές απόλαυσαν τις καταπληκτικές TRËİ. Το σύνολο τραγούδησε για τη δίωξη και την ενδυνάμωση, τιμώντας όλες τις γυναίκες που, εδώ και αιώνες, τραγουδούν για όσους διαβαίνουν τα κατώφλια της ζωής και του θανάτου. Το φεστιβάλ συνεχίζει σήμερα στις 8.30 μ.μ. με την τελική Συναυλία Λιντ και Άριας και το εργαστήριο με τους Ema Nikolovska και Cole Knutson, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας ολοκληρώνονται το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

 

