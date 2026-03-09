Τραμπ: «Οι ΗΠΑ θα δεχθούν τις Ιρανές παίκτριες, αν γυρίσουν στο Ιράν θα τις σκοτώσουν!» (βίντεο)

Την παρέμβαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσαν οι απειλές της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν προς την εθνική ομάδα γυναικών της χώρας!

Οι ποδοσφαιρίστριες που είχαν ταξιδέψει στην Αυστραλία για το Κύπελλο Ασίας στοχοποιήθηκαν πίσω στην πατρίδα τους ως προδότριες πολέμου, χαρακτηρισμός που μπορεί να επιφέρει ως τιμωρία μέχρι και την θανατική ποινή στο Ιράν.

Κατόπιν των εξελίξεων ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από την Αυστραλία να παρέχει άσυλο στην εθνική ομάδα και τόνισε πως σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα τις δεχτούν στα εδάφη τους, καθώς αν επιστρέψουν στην πατρίδα τους κινδυνεύουν να σκοτωθούν!

«Η Αυστραλία κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν να επιστρέψει με το ζόρι πίσω στο Ιράν, όπου πιθανότατα θα σκοτωθούν. Μην το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ (Άντονι Αλμπανέζε), δώστε άσυλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τις δεχτούν αν δεν το κάνετε εσείς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος Ντόνλαντ Τζ. Τραμπ» τόνισε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο «Truth Social».

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου πάντως βρήκε άμεσα ανταπόκριση από την κυβέρνηση της Αυστραλίας, με τον Τραμπ να προσθέτει μέσω ενημέρωσης πως οι σχετικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ασφάλεια της εθνικής ομάδας. Ορισμένες παίκτριες ωστόσο ακόμα διστάζουν να παραμείνουν στην Αυστραλία μετά από απειλές που έχουν δεχθεί για τις οικογένειές τους!

«Μόλις μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, σχετικά με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν. Το χειρίζεται! Πέντε έχουν ήδη τακτοποιηθεί και οι υπόλοιπες βρίσκονται καθ’ οδόν. Ωστόσο, ορισμένες αισθάνονται ότι πρέπει να επιστρέψουν, επειδή ανησυχούν για την ασφάλεια των οικογενειών τους, καθώς υπάρχουν απειλές εναντίον των συγγενών τους αν δεν επιστρέψουν.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός κάνει πολύ καλή δουλειά στη διαχείριση αυτής της μάλλον ευαίσθητης κατάστασης. Ο Θεός να ευλογεί την Αυστραλία!» τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: www.gazzetta.gr