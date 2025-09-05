1,7 εκ. ευρώ για εργασίες στο Κάστρο Μεθώνης

Το σημαντικό έργο της στερέωσης και αποκατάστασης του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του νότου περιβόλου του Κάστρου Μεθώνης εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Πολιτισμού – Πολιτιστική Κληρονομιά 2021 – 2025, με 1,7 εκ. ευρώ, με απόφαση της υπουργού Λίνας Μενδώνη.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι “το Κάστρο Μεθώνης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά σύνολα της Μεσογείου και εκτείνεται σε στενόμακρη χερσόνησο μήκους περίπου 500 μ. Περιλαμβάνει τον νότιο περίβολο, όπου βρισκόταν η κυρίως καστροπολιτεία και την ακρόπολη στο βόρειο τμήμα. Το δυτικό παραθαλάσσιο τείχος, μήκους περίπου 400 μ. και κατασκευασμένο τον 13ο αιώνα, διατηρείται έως τις επάλξεις, με μεγάλες απώλειες τμημάτων των τειχών από βομβαρδισμούς του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Αποτελείται από πλακοειδείς λίθους με αργολιθοδομή στον πυρήνα, ενισχύεται με τετράπλευρους πύργους, και φέρει επιμελώς λαξευμένους πωρόλιθους σε κρίσιμες θέσεις (γωνίες, τόξα, θυρώματα)”.

Οσον αφορά τις ζημιές και το έργο στερέωσης και αποκατάστασης επισημαίνεται:

“Η τοιχοποιία παρουσιάζει εκτεταμένες βλάβες λόγω της μακροχρόνιας έκθεσης στο θαλάσσιο περιβάλλον και της αποδιοργάνωσης του φέροντος οργανισμού, με σπηλαιώσεις στη βάση, ρηγματώσεις, αποσάθρωση, αστοχίες στον πυρήνα και υποσκαφές στη θεμελίωση, ενώ η ανεξέλεγκτη απορροή ομβρίων και η αυτοφυής βλάστηση επιτείνουν τη φθορά και υποβαθμίζουν τις συνθήκες ευστάθειας.

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή ύφαλου κυματοθραυστικού και ενίσχυση του βραχώδους μετώπου με λιθορριπή, ανακατασκευή κατεστραμμένων τμημάτων με νέες διπλής όψης λιθοδομές, ενίσχυση του φορέα με οπλισμένες επιχώσεις, αποκατάσταση φθαρμένων τοίχων με επαναδόμηση, συμπληρώσεις, συγκολλήσεις, σφραγίσεις και λίθινους συνδέσμους, διαμόρφωση νέων στέψεων, αποκατάσταση των πύργων με καθ’ ύψος συμπληρώσεις και εσωτερικά διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα και εγκατάσταση αποστραγγιστικού και στεγανοποιητικού συστήματος για την αποτροπή υγρασίας και ανεπιθύμητης βλάστησης”.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι “με την ολοκλήρωση της πράξης θα αποδοθεί στο κοινό το δυτικό επιθαλάσσιο τείχος του νότιου περιβόλου του Κάστρου Μεθώνης, στερεωμένο και αποκατεστημένο, υλοποιώντας το σύνολο των αναφερόμενων στο φυσικό αντικείμενο εργασιών”.