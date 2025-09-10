Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων στη Δυτική Μάνη

Την κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στις περιοχές Τριμέσι, Βαθύ Λαγκάδι Τραχήλας, Τραχήλα, Παγανές, Παγανίτσα και Σελινίτσα, της Δ.Ε. Λεύκτρου, Δήμου Δυτικής Μάνης, ενέκρινε με απόφασή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Οπως επισημαίνεται, η κήρυξη εγκρίθηκε “για την αποτελεσματικότερη προστασία σπηλαίων και βραχοσκεπών, τα περισσότερα εκ των οποίων διασώζουν αρχαία κατάλοιπα από την Παλαιολιθική Εποχή έως τα νεώτερα χρόνια, καθώς και σημαντικών αρχαίων θέσεων και μνημείων, που συνθέτουν ένα σύνολο ιδιαίτερης γεωλογικής, ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας, εντασσόμενο σε τοπίο ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και μοναδικό στον ελλαδικό χώρο”.

Η κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στις περιοχές αυτές του Δήμου Δυτικής Μάνης έγινε με ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, σε συνεδρία του στις 26 Μαρτίου.