Παράσταση Καραγκιόζη στο Αγρόκτημα Φοίφα

Στην υπόθεση του έργου, ο Καραγκιόζης είναι πιο φτωχός από ποτέ… μέχρι που ο Πασάς αποφασίζει να τον “βοηθήσει” με ένα νέο μέτρο κοινωνικής στήριξης. Ο Χατζηαβάτης, δύσπιστος, θεωρεί ότι η τύχη του φίλου του δεν πρόκειται να αλλάξει. Όλοι οι γνώριμοι ήρωες του θεάτρου σκιών παρελαύνουν από τον μπερντέ δημιουργώντας κωμικές και ανατρεπτικές καταστάσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα: μπορεί τελικά να γίνει πλούσιος ο Καραγκιόζης; Η είσοδος ανέρχεται στα 7€ το άτομο και η εκδήλωση είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 3+. Στα παιδιά θα προσφέρονται σπιτικά βιολογικά αναψυκτικά από το Κτήμα, ενώ το bar θα διαθέτει βιολογικές λιχουδιές από τον κήπο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6972755079.