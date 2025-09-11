Παράσταση Καραγκιόζη στο Αγρόκτημα Φοίφα

Στην υπόθεση του έργου, ο Καραγκιόζης είναι πιο φτωχός από ποτέ… μέχρι που ο Πασάς αποφασίζει να τον “βοηθήσει” με ένα νέο μέτρο κοινωνικής στήριξης. Ο Χατζηαβάτης, δύσπιστος, θεωρεί ότι η τύχη του φίλου του δεν πρόκειται να αλλάξει. Όλοι οι γνώριμοι ήρωες του θεάτρου σκιών παρελαύνουν από τον μπερντέ δημιουργώντας κωμικές και ανατρεπτικές καταστάσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα: μπορεί τελικά να γίνει πλούσιος ο Καραγκιόζης; Η είσοδος ανέρχεται στα 7€ το άτομο και η εκδήλωση είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 3+. Στα παιδιά θα προσφέρονται σπιτικά βιολογικά αναψυκτικά από το Κτήμα, ενώ το bar θα διαθέτει βιολογικές λιχουδιές από τον κήπο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6972755079.
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025 20:40
Ο θίασος σκιών του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου παρουσιάζει το παραδοσιακό έργο «Ο Καραγκιόζης πλούσιος» αύριο, στις 8 μ.μ., στο Αγρόκτημα Φοίφα στη Νέα Είσοδο, καλωσορίζοντας τη νέα σχολική χρονιά. Μια μοναδική παράσταση γεμάτη γέλιο, εκπλήξεις και σκέψεις, για μικρούς και μεγάλους!
