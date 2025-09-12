Καλαμάτα: «Ολη μου η τρελή αγάπη» στο "Doc Cafe"

Πρόκειται για μια ταινία δρόμου που μιλά για την αναζήτηση και την αποδοχή: ένας πατέρας ξαναβρίσκει τον αυτιστικό γιο του μετά από χρόνια και μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι προς την Κροατία. Στην πορεία, ανακαλύπτουν ξανά ο ένας τον άλλον και χτίζουν μια βαθιά, συγκινητική σχέση. Το αφιέρωμα στον ιταλικό κινηματογράφο CIAK! πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας #ItalianFilmDays, σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Imago, τον Σύλλογο Ιταλών Φίλων Λέρου – A.I.A.L. και το Ιταλοελληνικό Δίκτυο Πολιτιστικής Συνεργασίας.

Τη Δευτέρα 15/9, το αφιέρωμα συνεχίζεται με την ταινία Il cattivo poeta (2020, σε σκηνοθεσία Gianluca Jodice). Ανιχνεύοντας τα τελευταία χρόνια της ζωής του διάσημου Ιταλού ποιητή Gabriele D’Annunzio, η ταινία εξερευνά τη σύνθετη σχέση του με το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι. Πρόκειται για μια βαθιά, ιστορικά τεκμηριωμένη ματιά σε έναν αμφιλεγόμενο καλλιτέχνη και μια ταραγμένη εποχή. Συγγραφέας, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος, στρατιώτης και πατριώτης, ο Gabriele D’Annunzio ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο εμπνεύστηκε ο Μουσολίνι για την οικοδόμηση του Ιταλικού Φασιστικού Κινήματος. Η ιστορία ξεκινά όταν ο ποιητής τελειώνει τη ζωή του στην εξορία, αποφασισμένος να πολεμήσει ενάντια στη φασιστική καταπίεση και να μην εγκαταλείψει την ελευθερία της σκέψης του. Παρόλο που ο D’Annunzio δέχεται τιμές και διορισμούς από τον Μουσολίνι, ο Ντούτσε τον φοβάται και στέλνει έναν νεαρό Ιταλό ομοσπονδιακό να επιβλέπει τον «κακό ποιητή». Ωστόσο, ο ποιητής, ακόμα κι αν είναι γέρος και κουρασμένος, δεν έχει χάσει τις σαγηνευτικές του ικανότητες, και θα καταφέρει να γοητεύσει τον νεαρό στρατιώτη σε σημείο να τον κάνει να αμφισβητήσει τον εαυτό του και την πίστη του στον φασισμό. Με τους: Sergio Castellitto, Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Clotilde Courau, Elena Bucci, Lidiya Liberman, Janina Rudenska, Lino Musella, Marcello Romolo. Η ώρα προσέλευσης είναι στις 8.30 μ.μ., και η είσοδος γίνεται με ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.