Το Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ Καρδαμύλης επιστρέφει τον Οκτώβριο

Η Καρδαμύλη ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά με ήχους τζαζ, καθώς από τις 12 έως τις 20 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πράξη του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Τζαζ.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εκτός από τον Μάιο, το φεστιβάλ επεκτείνεται και στον Οκτώβριο, προσφέροντας μια ακόμη μοναδική εμπειρία μουσικής και πολιτισμού στη Μεσσηνία.

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Sarpsborg Jazz Club σε συνεργασία με το 1866 Bar και τον Δήμο Δυτικής Μάνης, φιλοξενεί διεθνείς καλλιτέχνες της τζαζ, όπως οι Three Tourists, Lillesand Jazz Ensemble, T.C. Hawkins, Natalie Aldema, Tove Øverland, Nina Gromstad, Marlen Tjøsvoll, Fride Amundsen και πολλοί άλλοι. Συναυλίες θα πραγματοποιηθούν ακόμα στον Άγιο Νικόλαο και στην Στούπα, ενώ θα υπάρχουν ειδικά δρομολόγια λεωφορείων για τη μεταφορά του κοινού από την Καρδαμύλη.

Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν, με δυνατότητα προαιρετικής εισφοράς κατά τη διάρκεια των συναυλιών. Παράλληλα, το Festival Office θα είναι ανοιχτό καθημερινά για πληροφορίες και αναμνηστικά είδη, ενισχύοντας τον εορταστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Το φθινοπωρινό μέρος του Φεστιβάλ Τζαζ Καρδαμύλης υπόσχεται να χαρίσει στους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής ένα μοναδικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της τζαζ, σε ένα από τα πιο όμορφα τοπία της Ελλάδας.