Εναρξη μαθημάτων στον Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών

Στη Φιλαρμονική τα μαθήματα για τους παλιούς μαθητές ξεκίνησαν χθες Παρασκευή.

Οι εγγραφές για το Σχολείο Μουσικής θα γίνονται στο Βορρέειο από τη Δευτέρα έως τις 30/9, ώρες 17.00-20.00. Πληροφορίες δίνονται και τηλεφωνικά από τον αρχιμουσικό Παναγιώτη Φωτεινέα, τηλ. 6948-466838.

Τα μαθήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού για παιδιά, εφήβους και ενήλικες θα ξεκινήσουν το Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για νέες εγγραφές δίνονται από τον δάσκαλο χορού Άρη Θεοδωρόπουλο, τηλ. 6938-918470 και από την πρόεδρο του συλλόγου Βιβή Παντελάκη, τηλ. 6972-297936.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου ξεκινούν μαθήματα πιάνου στο Βορρέειο σε συνεργασία και με την επίβλεψη του αναγνωρισμένου από το κράτος Ωδείου Μάνδρας «Ελευθέριος Καλκάνης». Τα μαθήματα θα γίνονται από τον πιανίστα Νίκο Παπαδήμο. Πληροφορίες δίνονται από τον ίδιο, τηλ. 6938-729222.

Επίσης αύριο ξεκινούν στο Βορρέειο τα μαθήματα τάνγκο και λάτιν με την Αλεξία Λαζάκη. Πληροφορίες για τα μαθήματα δίνονται από την ίδια, τηλ. 6947-002513.