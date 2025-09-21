Καλαμάτα: Με επιτυχία τα εγκαίνια της 1ης Διεθνούς Φωτογραφικής Συνάντησης (φωτογραφίες)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 1ης Διεθνούς Φωτογραφικής Συνάντησης Καλαμάτας το Σάββατο 20/9, στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Η τελετή εγκαινίων έλαβε χώρα παρουσία του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, του καλλιτεχνικού διευθυντή της συνάντησης Γιώργου Αρβανίτη, και του επίσημου προσκεκλημένου Jean-Marc Barr, διεθνούς φήμης Γάλλου ηθοποιού και σκηνοθέτη, του οποίου η παρουσία προσέδωσε ξεχωριστή αίγλη στη διοργάνωση.

Ο πρόεδρος της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας Νίκος Ηλιόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, υποδέχθηκε τους επισκέπτες και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, τονίζοντας τη σημασία της συνάντησης για την πόλη, τον πολιτισμό και τη διεθνή φωτογραφική κοινότητα. Η πρωτοβουλία της Ομάδας και η αφοσιωμένη της δράση βρήκε θερμή ανταπόκριση από όλους τους παρευρισκόμενους.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία οκτώ Αιγυπτίων φωτογράφων και εκπροσώπων πολιτιστικών φορέων, ενισχύοντας τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και εγκαινιάζοντας μια δημιουργική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου στον χώρο της τέχνης.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στις εκθέσεις, να συνομιλήσει με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να θαυμάσει έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα φωτογραφικών ρευμάτων, θεματικών και τεχνικών.