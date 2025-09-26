Η γ.γ. Σύγχρονου Πολιτισμού στο Ιδρυμα Καρέλια

Στην Καλαμάτα βρέθηκε πρόσφατα η Γενική Γραμματέας για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού και θεατρολόγος, Ελένη Δουνδουλάκη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, επισκέφθηκε το Ιδρυμα Γ. & Β. Καρέλια και συναντήθηκε με την πρόεδρό του Βίκυ Καρέλια.

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Ελένη Δουνδουλάκη αναφέρει: "Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Καλαμάτα, είχα τη χαρά να βρεθώ στο Ιδρυμα Γ. & Β. Καρέλια και να συναντηθώ με την κ. Βικτωρία Καρέλια.

Συζητήσαμε για το σπουδαίο έργο του Ιδρύματος και τη συμβολή του στη διατήρηση της παράδοσης, στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και στη στήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

Επισκεφθήκαμε μαζί τη σπουδαία Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών που φέρει το όνομά της, καθώς αποτελεί καρπό του μεγάλου έργου και της αφοσίωσής της, εδώ και δεκαετίες, στη διαφύλαξη των παραδοσιακών ενδυμάτων και των στοιχείων που συνθέτουν τις παραδοσιακές φορεσιές από όλα τα μέρη του ελλαδικού κόσμου. Ευχαριστώ θερμά την κα Καρέλια και το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας, για την ζεστή υποδοχή, την υπέροχη ξενάγηση και τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων".