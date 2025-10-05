“Στιγμές και στίγματα": Μια νέα ποιητική συλλογή από τον Άγγελο Λάππα

Στη νέα συλλογή ποιημάτων του Στιγμές και στίγματα (εκδόσεις Kουκκίδα, 2025), ο Άγγελος Λάππας δομεί ένα ποιητικό βιβλίο πάνω σε δύο ευδιάκριτες ενότητες, που εύκολα μπορούν να θεωρηθούν ως δύο χωριστές συλλογές. Η πρώτη με τον ειδικότερο τίτλο «Το τσίμπημα της μέλισσας» παραπέμπει στο «Στιγμές» του τίτλου του εξωφύλλου και περιέχει ποιήματα που έχουν να κάνουν με τη μνήμη, άλλοτε στη θεραπευτική και άλλοτε στη βασανιστική λειτουργία της. Η δεύτερη ενότητα/συλλογή με τον δικό της τίτλο «Ασκήσεις αντοχής» παραπέμπει στη λέξη «στίγματα» του εξωφύλλου και περιέχει ποιήματα που «στιγματίζουν» νοσηρές συνθήκες της εποχής μας και σκληρά συμβαίνοντα της καθημερινότητάς μας.

Ο ποιητής κινεί τον αναγνώστη ανάμεσα σε δύο φαινομενικά ασύμβατα επίπεδα, που στην πραγματικότητα διαλέγονται και αντιπαρατίθενται μεταξύ τους. Από τη μια, ένα αναβιούμενο διαρκώς παρελθόν μέσα από τη μνήμη, την αναπόληση, χρωματισμένο με έναν νοσταλγικό λυρισμό και από την άλλη η πικρή εμπειρία από τη βίωση ενός σκληρού και …αβίωτου εν πολλοίς παρόντος συμπλέκονται σε έναν δημιουργικό διάλογο. Και στο τέλος, ως απόσταγμα αυτού του διαλόγου, αχνοφέγγει η προσδοκία της ανατολής ενός καινούργιου κόσμου. Και με αυτή την ελπιδοφόρα αίσθηση ο αναγνώστης αφήνει το βιβλίο. Οι πιο κάτω στίχοι από το επιλογικό ποίημα «Η μεγάλη έκρηξη», με το οποίο κλείνει η συλλογή επιβεβαιώνουν αυτή την αίσθηση:

«Σημαδεύεις το σκοτάδι

κρότος λάμψη

…Θραύσματα φως λιώνουν τη νύχτα/

Περπατάς στέρεα στον καινούργιο κόσμο».

Άριστος κάτοχος και χειριστής της γλώσσας ο Άγγελος Λάππας αλλά και γνώστης της «ποιητικής»-της λειτουργίας, και παράλληλα με εφόδια την πείρα ζωής και την ώριμη δημιουργική έμπνευση, μας έχει δώσει στην ποιητική συλλογή «Στιγμές και στίγματα» ποιήματα μέσα από τα οποία όχι μόνο τον λυρικό του λόγο θα γευτεί ο αναγνώστης αλλά θα τον βοηθήσουν με την αφυπνιστική και λυτρωτική τους δύναμη –με την όποια δύναμη έχει ακόμα η ποίηση– να αντιστέκεται στο αποχαυνωτικό και διαβρωτικό παρόν διασώζοντας την ανθρώπινη υπόστασή του.

Πρόκειται για μια συλλογή ποιημάτων με ξεκάθαρα νοήματα, η οποία αξίζει την προσοχή και τη μελέτη των φίλων της ποίησης και εκείνων που διαβάζοντάς τη θα πεισθούν ώστε να γίνουν.

Η παρουσίαση του βιβλίου με μουσική και αναγνώσεις ποιημάτων θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου, ώρα 7.30 μμ., στο ξενοδοχείο REX της Καλαμάτας, με την αιγίδα της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, συντονισμό από τον πολ. μηχανικό, αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαευσταθίου και οπτικοακουστικό υλικό από την ποιήτρια-γεν. γραμματέα της ΕΜΣ Μαρία Νταλλή. Ομιλητές για το βιβλίο θα είναι η φιλόλογος Αντωνία Παυλάκου και ο συγγραφέας- σκηνοθέτης Βασίλης Φλώρος, μέλη του ΔΣ της ΕΜΣ.