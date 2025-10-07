34 καλλιτέχνες στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας – Πρεμιέρα το Σάββατο

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου, από το ερχόμενο Σάββατο 11 έως την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, με 34 καλλιτέχνες από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Χιλή.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από εθελοντές και βασίζεται σε ένα δίκτυο δημιουργών που αγαπούν την τέχνη της κούκλας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και δρώμενα για όλες τις ηλικίες.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10

– Ώρα: 10.30-12.00

Δημοτικό Πάρκο ΟΣΕ

Εργαστήρι για παιδιά 6-9 ετών

(15 παιδιά+ 15 συνοδοί)

«Τα μυστικά των Αντικειμένων»

Ομάδα Αρετής Αντωνάτου

Διάρκεια: 90’. Συμμετοχή δωρεάν με σειρά προτεραιότητας

– Ώρα: 12.30-14.00

Δημοτικό Πάρκο ΟΣΕ

Εργαστήρι για παιδιά 6-9 ετών

(15 παιδιά +15 συνοδοί)

«Τα μυστικά των Αντικειμένων»

Ομάδα Αρετής Αντωνάτου

Διάρκεια: 90’. Συμμετοχή δωρεάν με σειρά προτεραιότητας

– Ώρα: 18.00

Από Πνευματικό Κέντρο έως Δημοτικό Πάρκο ΟΣΕ

Δρώμενο και παρέλαση κούκλας Bubble Parade

Ομάδα: «La petite marguerite»

Διάρκεια: 90΄

Συμμετοχή δωρεάν όλων των ηλικιών

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10

– Ώρα: 11.00

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ

«Ιστορίες της βελανιδιάς»

Θίασος: ΚΟΚΟΥ ΜΟΥΚΛΟ

Διάρκεια: 50΄, ηλικία: 2,5 – 6 ετών

Είσοδος: 7 ευρώ , μειωμένο: 5 ευρώ

– Ώρα: 19.30

Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΚΛΑΣ, με ζωντανή μουσική

« L’étrange piano de Kreisler »

Θίασος: PETITES PERCEPTIONS (Γαλλία)

Διάρκεια: 50’, ηλικία: 5+

Είσοδος: 10 ευρώ , μειωμένο: 7 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10

– Ώρα: 09.30

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΚΛΑΣ

«Lemba»

Θίασος: ANGELES DE TRAPO (Ισπανία)

Διάρκεια: 60’, ηλικία: 6+

Είσοδος: 5 ευρώ για μαθητές

– Ώρα: 11.00

Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΚΛΑΣ, με ζωντανή μουσική

«L’étrange piano de Kreisler »

Θίασος: PETITES PERCEPTIONS (Γαλλία)

Διάρκεια: 50’, ηλικία: 5+

Είσοδος: 6 ευρώ για μαθητές

– Ώρα: 19.30

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΚΛΑΣ

«Lemba»

Θίασος: ANGELES DE TRAPO (Ισπανία)

Διάρκεια: 60’, ηλικία: 6+

Είσοδος: 7 ευρώ, μειωμένο: 5 ευρώ

ΤΡΙΤΗ 14/10

– Ώρα: 10.00

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ θεάτρου Σκιών-Λαϊκού Κουκλοθέατρου

«ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ ΦΑΣΟΛΙΑ»

Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου-Κουκλοθέατρο ΣΠΕΙΡΑ

Διάρκεια: 50’, ηλικία: 6+

Είσοδος: 5 ευρώ για μαθητές

– Ώρα: 11.00

Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κούκλας μάπετ & ηθοποιών

«Ο ερωτευμένος Μπακακίνος»

Θίασος: Κουκλοπαρέα Π.Σ.Κ.

Διάρκεια: 40’, ηλικία: 4+

Είσοδος: 5 ευρώ για μαθητές

– Ώρα: 15.00-18.00

Αίθουσα Πειραματικής Σκηνής

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ κατασκευής μεγάλης κούκλας, φυσικού μεγέθους «humanettes»

Διδάσκει: Στάθης Μαρκόπουλος

Από ομάδα: ΑΓΙΟΥΣΑΓΙΑ

Για 12 ενήλικες ηλικίας 16+

Διάρκεια: 12 ώρες (4 Χ 3 ώρες) Συνολικό κόστος 70 ευρώ

– Ώρα: 18.30

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κουκλοθέατρου-αντικειμένων

«Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ»

Θίασος: ΑΡΙΜΑ

Διάρκεια: 45’, ηλικία: 3+

Είσοδος: 7 ευρώ, μειωμένο: 5 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10

– Ώρα: 10.00

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κουκλοθέατρου-αντικειμένων

«Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ»

Θίασος: ΑΡΙΜΑ

Διάρκεια: 45’, ηλικία: 3+

Είσοδος: 5 ευρώ για μαθητές

– Ώρα: 11.00

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κουκλοθέατρου-αντικειμένων

«Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ»

Θίασος: ΑΡΙΜΑ

Διάρκεια: 45’, ηλικία: 3+

Είσοδος: 5 ευρώ για μαθητές

– Ώρα: 15.00-18.00

Αίθουσα Πειραματικής Σκηνής

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ κατασκευής μεγάλης κούκλας, φυσικού μεγέθους «humanettes»

Διδάσκει: Στάθης Μαρκόπουλος

Από ομάδα: ΑΓΙΟΥΣΑΓΙΑ

Για 12 ενήλικες ηλικίας 16+

Διάρκεια: 12 ώρες (4 Χ 3 ώρες) Συνολικό κόστος 70 ευρώ

– Ώρα: 18.30

Δημοτικό πάρκο ΟΣΕ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ με κούκλες

«Το πανηγύρι των Σιωπηλών Ποιητών»

Θίασος: Άριμα

Διάρκεια: 30΄, ηλικία: 6+

Δωρεάν παρακολούθηση για όλους

– Ώρα: 19.30

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ θεάτρου Σκιών-Λαϊκού Κουκλοθέατρου

«ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ ΦΑΣΟΛΙΑ»

Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου-Κουκλοθέατρο ΣΠΕΙΡΑ

Διάρκεια: 50’, ηλικία: 6+

Είσοδος: 7 ευρώ, μειωμένο: 5 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ 16/10

– Ώρα: 09.30

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ γιγαντόκουκλας

«ΠΙΝΟΚΙΟ, ένα διαφορετικό αγόρι»

Θίασος: REDICOLO

Διάρκεια: 60’, ηλικία: 4+

Είσοδος: 5 ευρώ για μαθητές

– Ώρα: 11.00

Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κούκλας

«Τα πολύτιμα σκουπίδια του κ. ΝΟ »

Θίασος: ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΦΙ

Διάρκεια: 50’, ηλικία: 5+

Είσοδος: 5 ευρώ για μαθητές

– Ώρα: 15.00-18.00

Αίθουσα Πειραματικής Σκηνής

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ κατασκευής μεγάλης κούκλας, φυσικού μεγέθους «humanettes»

Διδάσκει: Στάθης Μαρκόπουλος

Από ομάδα: ΑΓΙΟΥΣΑΓΙΑ

Για 12 ενήλικες ηλικίας 16+

Διάρκεια: 12 ώρες (4 Χ 3 ώρες)

– Ώρα: 18.00

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ γιγαντόκουκλας

«ΠΙΝΟΚΙΟ, ένα διαφορετικό αγόρι»

Θίασος: REDICOLO

Διάρκεια: 60’, ηλικία: 4+

Είσοδος: 7 ευρώ, μειωμένο: 5 ευρώ

– Ώρα: 19.30

Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κούκλας

«Τα πολύτιμα σκουπίδια του κ. ΝΟ »

Θίασος: ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΦΙ

Διάρκεια: 50’, ηλικία: 5+

Είσοδος: 7 ευρώ, μειωμένο: 5 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/10

– Ώρα: 10.00

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κούκλας

«THE GIRL WITH THE LITTLE SUITCASE»

Θίασος: Merlin puppet theater (Γερμανία)

Διάρκεια: 50’, ηλικία: 6+

Είσοδος: 6 ευρώ για μαθητές

– Ώρα: 11.00

Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κούκλας

«THE WALKER »

Θίασος: David Zuazola (Ισπανία, Χιλή)

Διάρκεια: 55’, ηλικία: 10+

Είσοδος: 6 ευρώ για μαθητές

– Ώρα: 18.00

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κούκλας

«THE GIRL WITH THE LITTLE SUITCASE»

Θίασος: Merlin puppet theater (Γερμανία)

Διάρκεια: 50’, ηλικία: 6+

Είσοδος: 10 ευρώ, μειωμένο: 7 ευρώ

– Ώρα: 19.30

Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κούκλας

«THE WALKER »

Θίασος: David Zuazola (Ισπανία, Χιλή)

Διάρκεια: 55’, ηλικία: 10+

Είσοδος: 10 ευρώ, μειωμένο: 7 ευρώ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10

– Ώρα: 11.30

Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ κούκλας μάπετ & ηθοποιών

«Ο ερωτευμένος Μπακακίνος»

Θίασος: Κουκλοπαρέα Π.Σ.Κ.

Διάρκεια: 40’, ηλικία: 4+

Είσοδος: 7 ευρώ, μειωμένο 5 ευρώ

– Ώρα: 15.00 – 18.00

Αίθουσα Πειραματικής Σκηνής

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ εμψύχωσης μεγάλης κούκλας, φυσικού μεγέθους «humanettes»

Διδάσκει: Στάθης Μαρκόπουλος

Από ομάδα: ΑΓΙΟΥΣΑΓΙΑ

Για 12 ενήλικες ηλικίας 16+

Διάρκεια: 12 ώρες (4 Χ 3 ώρες)

– Ώρα: 19.30

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ μαύρου θεάτρου

«FREEDOM»

Θίασος: ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΥ

Διάρκεια: 50’, ηλικία: 8+

Είσοδος: 7 ευρώ, μειωμένο: 5 ευρώ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10

– Ώρα: 11.30

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ θεάτρου Σκιών

«Ο τσαλακοσκούφης»

Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου

Διάρκεια: 40’, ηλικία: 4+

Είσοδος: 7 ευρώ, μειωμένο: 5 ευρώ

– Ώρα: 18.00

Δημοτικό πάρκο ΟΣΕ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ

με κούκλες φυσικού μεγέθους

Σκηνοθεσία : Στάθης Μαρκόπουλος

Από ομάδα: ΑΓΙΟΥΣΑΓΙΑ

Διάρκεια: 45′, όλες οι ηλικίες

Δωρεάν συμμετοχή και παρακολούθηση

– Ώρα: 20.00

Αμφιθέατρο Εργατικού Κέντρου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ποίησης & θεάτρου σκιών

«Παλιά εργαλεία για καινούργια προβλήματα»

Ομάδα: Νάντης Χατζηγεωργίου- Χρήστου Σιορίκη

Διάρκεια: 50΄, ηλικία:10+

Είσοδος: 7 ευρώ, μειωμένο: 5 ευρώ

– ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10

– Ώρα: 10.00

«Εργαστήρι Μαρότ, παράσταση ΣΟΛΟ.

Κουκλοθέατρο ΣΠΕΙΡΑ

Το Περιβόλι της Γιαγιάς

– Ώρα: 10.00

«Η τύχη του Καραγκιόζη»

Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου

Ειδικό εργαστήρι Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/10

– Ώρα: 10.00

«Εργαστήρι Μαρότ, παράσταση ΣΟΛΟ.

Κουκλοθέατρο ΣΠΕΙΡΑ

Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

– Ώρα: 10.00

«Η τύχη του Καραγκιόζη»

Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου

Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο ΕΝΕΕΓΥΛ