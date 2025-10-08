Το Νοέμβριο το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου - Με επίκεντρο την Καλαμάτα και θέμα την αλληλεγγύη

Με επίκεντρο την Καλαμάτα και με θέμα την αλληλεγγύη, επιστρέφει για 11η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 21 έως και τις 30 Νοεμβρίου σε 15 πόλεις: Καλαμάτα, Πάτρα, Ναύπλιο, Αργος, Γύθειο, Δημητσάνα, Ξυλόκαστρο, Σπάρτη, Τρίπολη, Μονεμβασιά, Λεωνίδιο, Φιλιατρά, Αμαλιάδα, Αίγιο και Ακράτα, με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και παράλληλων δράσεων.

Το φεστιβάλ ανοίγει τον δημόσιο διάλογο για τις ανθρώπινες σχέσεις, τα κοινωνικά κινήματα, τη συμπερίληψη και τη συνεργασία. Ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, δημιουργικά εργαστήρια, masterclasses, εκπαιδευτικά προγράμματα και εικαστικές εκθέσεις θα κατακλύσουν την Πελοπόννησο. Η γεωγραφική διεύρυνση αποδεικνύει τη διάθεση εξωστρέφειας του θεσμού και την προσήλωσή του στη δημοκρατικοποίηση της πολιτιστικής πρόσβασης, αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία του ντοκιμαντέρ ως εργαλείου διαλόγου, εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια του δεκαημέρου, εκτός από τις προβολές για ενήλικο κοινό, θα υλοποιηθούν και ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις:

Εκπαιδευτική Ζώνη Προβολών για μαθητές όλων των βαθμίδων

Σεμινάρια Κινηματογραφικού Εγγραμματισμού σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Pitching Lab και Masterclasses με διεθνώς αναγνωρισμένους σκηνοθέτες

Διακρατικά εργαστήρια συμπαραγωγής, με τη συμμετοχή νέων δημιουργών από Ελλάδα και εξωτερικό

Εξειδικευμένα προγράμματα για ΑμεΑ, με στόχο την πλήρη προσβασιμότητα στο ντοκιμαντέρ και την καλλιτεχνική έκφραση

Εικαστικές εκθέσεις, φωτογραφία, κόμικς, γελοιογραφία και μουσικές δράσεις σε επιλεγμένες πόλεις

Δημιουργικά σεμινάρια για μαθητές, από animation έως περιβαλλοντικά εργαστήρια, φωτογραφία και μουσική κινηματογράφου

Συζητήσεις στρογγυλής τράπεζης

Ειδικό αφιέρωμα: Παλαιστίνιοι Ποιητές

Το Φεστιβάλ επενδύει στην προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, με δράσεις και εργαστήρια προσαρμοσμένα για παιδιά με μέτρια νοητική υστέρηση ή κινητικές δυσκολίες. Φέτος εγκαινιάζει συνεργασία με το Nordic/Docs Festival της Νορβηγίας. Μέσα από κοινή πρόσκληση, σκηνοθέτες από Ελλάδα και Νορβηγία δημιούργησαν 6 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, τα οποία θα προβληθούν στην Καλαμάτα (2025) και στο Όσλο (2026). Οπως αναφέρεται από τους διοργανωτές: «Με πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, ισχυρές διεθνείς συνεργασίες και έμφαση στη δια βίου μάθηση μέσω του ντοκιμαντέρ, το Φεστιβάλ καθιερώνεται ως ένα εργαστήριο πολιτισμού και παιδείας για την ελληνική περιφέρεια. Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου επιστρέφει με ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν και με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που αγκαλιάζει όλους».

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, με την οικονομική υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ, και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Καλαμάτας και τους οικείους δήμους και φορείς κάθε πόλης του Δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Φεστιβάλ.