Βραδιά χορωδιών στην Ελεήστρια

Βραδιά χορωδιών με τραγούδια από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 8 μ.μ., στο πλαίσιο του φεστιβάλ Κορώνης.

Η συναυλία θα δοθεί στον χώρο της Ελεήστριας, ενώ σε περίπτωση βροχής θα μεταφερθεί στο Μπόγρη 1.

Τρεις χορωδίες, με συνολικά 80 χορωδούς, θα παρουσιάσουν ένα πολυφωνικό πρόγραμμα: η Χορωδία Μυρτουντίων με μαέστρο τη Λένα Σουρμελή και στο πιάνο την Ολένα Φέντκο, η Χορωδία Αιγίου 1933 υπό τη διεύθυνση του Λεωνίδα Χαραλαμπόπουλου με τον Γιώργο Τσουμπό στο πιάνο και τους σολίστες Αργύρη Κούκα (βαθύφωνο) και Αγγέλα Αντωνιάδη (σοπράνο), καθώς και η Χορωδία Κορώνης, επίσης με μαέστρο τη Λένα Σουρμελή και στο πιάνο την Ολένα Φέντκο.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 12 €, 10 € και 7 €, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για νέους κάτω των 18 ετών. Τα προπωλούμενα και διαδικτυακά εισιτήρια διατίθενται με έκπτωση.