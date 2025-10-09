Καλαμάτα: Βραβευμένοι θίασοι στο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου

Οι διοργανωτές εκφράζουν ιδιαίτερη ικανοποίηση για την υψηλή ποιότητα των δράσεων του Φεστιβάλ, που περιλαμβάνει βραβευμένους θιάσους από όλη την Ευρώπη, καθώς και σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κοινό της Καλαμάτας και της ευρύτερης Πελοποννήσου θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει παραστάσεις, εργαστήρια και δρώμενα, αλλά και να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 35 παραστάσεις στην Καλαμάτα, πρωί και απόγευμα, από 35 διαφορετικούς καλλιτέχνες.

Τέσσερις δωρεάν δωρεάν παραστάσεις σε ειδικά σχολεία και οκτώ παραστάσεις σε πόλεις της Πελοποννήσου, με τη στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Δύο δρώμενα σε ανοιχτούς χώρους για το κοινό το Σάββατο 11/10 και την Κυριακή 19/10. Δωρεάν εργαστήρια για παιδιά το Σάββατο 11/10 το πρωί (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 παιδιά). Μεγάλο 12ωρο εργαστήρι για ενήλικες, διάρκειας 4 ημερών, με τον Στάθη Μαρκόπουλο, δάσκαλο και κουκλοπαίκτη. Για τα εργαστήρια απαιτείται προεγγραφή στα τηλέφωνα: 27210 21653 και 6971540945.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 7.30 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Αμέσως μετά, θα παρουσιαστεί η παράσταση της βραβευμένης γαλλικής ομάδας «Petites Perceptions» με τίτλο L’étrange piano de Kreisler, μια μοναδική μουσική παράσταση θεάτρου και αντικειμένων, με τη στήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Το Φεστιβάλ διοργανώνεται αποκλειστικά από εθελοντές, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο και ενέργεια για την άρτια διεξαγωγή του και τη φιλοξενία των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, με στόχο να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες στο κοινό. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.puppetfest.gr. «Προσκαλούμε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να ζήσουν μαζί μας 9 ημέρες γιορτής, ψυχαγωγίας και δημιουργικότητας μέσα από τις παραστάσεις και τα εργαστήρια του Φεστιβάλ», δηλώνουν οι διοργανωτές.